Eurovision 2022: Eurovillage, il programma ufficiale dal 7 maggio

Con una nota congiunta, Rai ed Eurovision hanno reso nota una larga parte del programma dell’Eurovillage al Parco del Valentino, il luogo che accoglierà l’altra faccia dell’Eurovision 2022.

In particolare, sono state rivelate le presenze di numerosissimi artisti anche molto popolari dalle nostre parti. Andiamo con ordine, specificando che a ogni giornata è stato assegnato un tema.

Elenco non esaustivo, come da indicazioni Rai (verrà aggiornato in caso di novità).

Sabato 7 maggio – Giornata dedicata alla pace

Domenica 8 maggio – Giornata dedicata ai diritti e alla comunità LGBTQ+

Lunedì 9 maggio – Giornata dell’Europa per la pace: EU #standwithUkraine

Mercoledì 11 maggio – Torino Calling Day

Venerdì 13 maggio – World Music

Ricordiamo che l’elenco è parziale: sono previsti oltre 200 artisti. Il programma partirà sempre dalle 17. In particolare, dalle 17 alle 20:30, ogni giorno, ci sarranno artisti e progetti del territorio all’interno della “Pagella non solo Rock”.

Si noterà l’assenza di 10, 12 e 14 maggio dalle date: questo perché, la sera, è qui che verranno proposte le dirette, dai maxischermi, di semifinali e finale dell’Eurovision 2022.

L’organizzazione è curata dalla Fondazione per la Cultura Torino, che è ente strumentale della Città di Torino. Ulteriori dettagli verranno rivelati in un’apposita conferenza stampa a fine aprile.

Nel comunicato Rai si ritrovano anche le parole di alcuni esponenti della giunta torinese.

Rosanna Purchia (Assessore alle Politiche Culturali)

Mimmo Carretta (Assessore ai Grandi Eventi)

Francesco Astore (responsabile programmazione culturale di Eurovision Village Torino)

Nello sviluppare la programmazione dell’Eurovision Village abbiamo voluto costruire un palco glocale, che unisse artisti provenienti da 40 paesi diversi a italiani e del territorio, includendo giovani, organizzatori, festival e le realtà culturali che animano la nostra città. Spinti da una fortissima voglia di partecipazione e dal comune desiderio di tornare a vedere musica e spettacoli dal vivo dopo il difficilissimo periodo della pandemia ne è nata una proposta particolarmente fitta e articolata.

Molto ha contribuito anche la straordinaria proposta in campo musicale e artistico che Torino è in grado di offrire, una ricchezza riconosciuta ovunque e che se sollecitata è in grado di fare la differenza. È quindi doveroso ringraziare i tanti artisti e addetti ai lavori che hanno dato un aiuto fondamentale, coinvolgendo a loro volta performer, personalità e colleghi in una elaborazione plurale e fortemente inclusiva.

All’interno dell’Eurovision Village abbiamo voluto dare ampio spazio alle giovani generazioni: una presenza da loro conquistata grazie alla qualità delle proposte, all’entusiasmo e alla professionalità. Un grande appuntamento come Eurovision deve essere per il nostro territorio un’importante occasione di crescita e di sinergia. Vi aspettiamo al Parco del Valentino: Welcome to the Village.