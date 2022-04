Eurovision 2022: Mahmood e Blanco, il calendario delle prove

Il calendario delle prove ufficiali dell’Eurovision 2022 è stato finalmente rilasciato: i 40 artisti in gara sanno quando proveranno a Torino, nel moderno Pala Olimpico.

Mahmood e Blanco, in gara per l’Italia con “Brividi”, saliranno sul palco della più grande arena coperta del nostro Paese per la prima volta giovedì 5 maggio alle ore 16:15 per la prima prova, della durata di mezz’ora, dopo la quale saranno impegnati nella prima occasione in cui dovranno interfacciarsi con la stampa eurovisiva e non solo, dalle 18:15 alle 18:35.

Per quel che riguarda la seconda prova, invece, il duo vincitore del Festival di Sanremo tornerà a calcare il palco sabato 7 maggio alle 10:30 per venti minuti, quindi alle 11:35, per lo stesso arco di tempo, risponderà alle domande di chi, a Torino o da remoto, avrà interesse a porgliene.

Di seguito il calendario completo di ciò che attende Mahmood e Blanco nella loro esperienza europea.

Mahmood e Blanco: calendario Eurovision 2022

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

16:15-16:45 – Prima prova sul palco

18:15-18:35 – Prima conferenza stampa (Meet&Greet)

SABATO 7 MAGGIO

10:30-10:50 – Seconda prova sul palco

11:35-11:55 – Seconda conferenza stampa

DOMENICA 8 MAGGIO – Turquoise Carpet

LUNEDÌ 9 MAGGIO

15:00-17:25 Prima semifinale, Dress Rehearsal 1 (+ esibizioni di Italia, Francia)

21:00-23:25 Prima semifinale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Semifinal 1 + esibizioni fuori gara di Italia, Francia. Votano le giurie)

MARTEDÌ 10 MAGGIO

15:00-17:15 Prima semifinale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Semifinal 1 + esibizioni di Italia, Francia)

21:00-23:15 Prima semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Italia, Francia tratte dalla sera precedente. Televota mezza Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

VENERDÌ 13 MAGGIO

09:30-11:00 Prove dell’apertura della finale, vale a dire della Flag Parade, la parata delle bandiere

13:00-16:50 Finale, Dress Rehearsal 1

17:00-17:45 Conferenza stampa Big 5 (Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito)

21:00-00:50 Finale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Final. Votano le giurie)

SABATO 14 MAGGIO

13:30-17:20 Finale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Final)

21:00-00:50 Finale Eurovision Song Contest 2022 (Televota tutta l’Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

Questo calendario potrebbe essere soggetto a variazioni al momento sconosciute. Qualora dovessero verificarsi, non mancheremo di effettuare le dovute modifiche. Il calendario completo delle prove di tutti gli artisti lo trovate invece a questo link.