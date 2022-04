Eurovision 2022: Achille Lauro, il calendario delle prove

Il calendario delle prove ufficiali dell’Eurovision 2022 è stato ufficialmente rilasciato ieri: i 40 artisti in gara sanno quando andranno a testare il palco del Pala Olimpico di Torino.

Achille Lauro, in gara per San Marino con “Stripper“, debutterà sul palco della più grande arena coperta del nostro Paese lunedì 2 maggio alle ore 15:00 per la prima prova, della durata di mezz’ora, dopo la quale sarà impegnato nella prima occasione in cui dovrà interfacciarsi con la stampa eurovisiva e non solo, dalle 17:00 alle 17:20.

Per quel che riguarda la seconda prova, invece, il tre volte partecipante al Festival di Sanremo salirà sul palco dell’arena delle Olimpiadi 2006 dalle 14:45 alle 15:05 del 5 maggio. Dopo 50 minuti sarà di nuovo a parlare con la stampa.

Di seguito il calendario completo di ciò che attende Achille Lauro nella sua esperienza all’Eurovision (fino almeno al 12 maggio, cioè fino alla seconda semifinale).

Achille Lauro: calendario Eurovision 2022

LUNEDÌ 2 MAGGIO

15:00-15:30 – Prima prova sul palco

17:00-17:20 – Prima conferenza stampa (Meet&Greet)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

14:45-15:05 – Seconda prova sul palco

15:55-16:15 – Seconda conferenza stampa

DOMENICA 8 MAGGIO – Turquoise Carpet

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

15:00-17:27 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 1 (+ esibizioni di Germania, Regno Unito, Spagna)

21:00-23:27 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Semifinal 2 + esibizioni fuori gara di Germania, Regno Unito, Spagna. Votano le giurie)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

15:00-17:17 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Semifinal 2 + esibizioni di Germania, Regno Unito, Spagna)

21:00-23:17 Seconda semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Germania, Regno Unito, Spagna tratte dalla sera precedente. Televota mezza Europa. Diretta su Rai1)

NOTA: Questi sono solo gli appuntamenti certi. Quelli che vanno dalla conferenza stampa dei 10 qualificati per la finale a quelli legati all’ultimo atto, data la loro aleatorietà, non sono stati per il momento inseriti.

Questo calendario potrebbe essere soggetto a variazioni al momento sconosciute. Qualora dovessero verificarsi, non mancheremo di effettuare le dovute modifiche.

Il calendario completo delle prove di tutti gli artisti lo trovate invece a questo link.

Qui quello legato specificatamente a Mahmood e Blanco, in gara per l’Italia con “Brividi”.