Eurovision 2022: in vendita l’album ufficiale in versione fisica

Da questa mattina è possibile acquistare il cd con tutte le canzoni dell’Eurovision 2022.

Il cd Eurovision 2022

Lo si può ordinare attraverso lo shop apposito del concorso, a questo link. Sono contenute tutte le 40 canzoni in gara, compresa la versione che ascolteremo a Torino di “Brividi” di Mahmood e Blanco, portacolori dell’Italia.

Assieme al cd, inoltre, si riceverà un set di cartoline a tema “The Sound of Beauty, il tema dell’edizione 2022 del concorso continentale. Il costo totale è di 19,95 euro.

Il resto dello shop

Sempre sullo shop sono disponibili numerosissimi gadget a prezzi popolari. Tra questi, gli interi pacchetti “The Sound of Beauty”, ma ce n’è anche uno interamente dedicato all’Italia con indumenti e sciarpa del caso.

In vendita anche un minitrofeo dell’Eurovision, il Microfono di Cristallo, alla non modica cifra di 250 euro. Esistono anche le collane a tema, a poco più di 100 euro sia nella versione in oro che in quella in argento.

Tra le varie “chicche”, a 55 euro ne è disponibile un’altra: il set di quattro vinili con le canzoni in gara. Già esaurita, invece, la limited edition dell’audiocassetta, quel supporto cioè che tutti almeno fino ai primi Anni ’90 si ricordano bene.

Per il resto si può trovare, come si diceva, davvero di tutto: i poster del concorso, le spillette, le cover del telefono, i magneti, le tazze, i braccialetti, i portachiavi, i palloncini e anche set per tatuaggi. Siccome il fashion vuole la sua parte, ci sono anche numerosi altri tra indumenti e altri oggetti utili.