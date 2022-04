Eurovision 2022: Eurovillage, si amplia il programma ufficiale

Manca ormai pochissimo all’Eurovision Song Contest 2022 che dopo 31 anni torna in Italia e la macchina organizzativa è entrata nel vivo del lavori. Torinotopnews, infatti, ha appena rivelato ulteriori dettagli del programma dell’Eurovillage, lo spazio dedicato ai fan dell’Eurovision ad affluenza libera (fino ad esaurimento dei “posti” disponibili, ovvero fino a 17mila persone), gratuita e senza prenotazione che si terrà al Parco del Valentino.

Come già annunciato, il programma parte sabato 7 maggio (sempre dalle 17 in poi) e termina il giorno della finalissima, sabato 14 maggio. Il cosiddetto “Musicteller” dell’Eurovillage sarà Federico Sacchi, autore, regista e interprete che informerà e farà da sorta di conduttore per approfondire le tematiche delle varie giornate. Ecco in dettaglio il programma che potrebbe arricchirsi ancora di più nei prossimi giorni:

Sabato 7 maggio – Giornata dedicata alla pace

Inaugurazione con Lidia Maksymowicz , scrittrice e attivista polacca, sopravvissuta all’olocausto. Ci saranno quindi, delle testimonianze contro la guerra.

, scrittrice e attivista polacca, sopravvissuta all’olocausto. Ci saranno quindi, delle testimonianze contro la guerra. Un concerto tenuto da Michelle David (cantante olandese e afroamericana) & the True Tones , band olandese fondata da Onno Smit e Paul Willemsen : questo rappresenterà il passaggio di consegne simbolico dalla scorsa edizione dell’Eurovision tenutasi a Rotterdam a quella di quest’anno in Italia.

(cantante olandese e afroamericana) , band olandese fondata da e : questo rappresenterà il passaggio di consegne simbolico dalla scorsa edizione dell’Eurovision tenutasi a Rotterdam a quella di quest’anno in Italia. Dutch Nazari , famoso rapper padovano, con Federico Cimini , cantautore calabrese emergente che oggi vive a Bologna e Alessandro Burbank , poeta, performer e promotore di eventi culturali.

, famoso rapper padovano, con , cantautore calabrese emergente che oggi vive a Bologna e , poeta, performer e promotore di eventi culturali. Tun , trio torinese techno-jazz

, trio torinese techno-jazz Dub Fx, musicista australiano, all’anagrafe Benjamin Stanford

Domenica 8 maggio – Giornata dedicata ai diritti e alla comunità LGBTQ+

Queen of Saba , duo emergente del Veneto che combatte il binarismo di genere

, duo emergente del Veneto che combatte il binarismo di genere Karma B , all’anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, il duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana

, all’anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, il duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana Elasi e Plastica che hanno fondato un collettivo per superare gli sterotipi di genere

che hanno fondato un collettivo per superare gli sterotipi di genere Cristina D’Avena, famosa cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana con i Gem Boy, gruppo demenziale rock di Bologna altrettanto noto soprattutto tra gli adolescenti dei primi anni 2000

Lunedì 9 maggio – Giornata dell’Europa per la pace: EU #standwithUkraine

Ricordo della Dichiarazione di Robert Schuman del 1950 in cui compare per la prima volta concetto di Europa intesa come unione economica e politica tra i vari Stati europei

del 1950 in cui compare per la prima volta concetto di Europa intesa come unione economica e politica tra i vari Stati europei Melancholia , band famosa per aver partecipato ad X Factor 2020, con i Little Pieces of Marmelade , giovane duo punk anche loro famosi per la partecipazione ad X Factor

, band famosa per aver partecipato ad X Factor 2020, con i , giovane duo punk anche loro famosi per la partecipazione ad X Factor Legno , duo musicale italiano indie pop formatosi nel 2018

, duo musicale italiano indie pop formatosi nel 2018 Negrita , famosissimo gruppo musicale rock italiano fondato negli anni ’90

, famosissimo gruppo musicale rock italiano fondato negli anni ’90 Testimonianza di Yaryna Grusha Possamai , scrittrice, traduttrice e pubblicista, professoressa di cultura e letteratura ucraina all’Università statale di Milano e giornalista de Linkiesta

, scrittrice, traduttrice e pubblicista, professoressa di cultura e letteratura ucraina all’Università statale di Milano e giornalista de Linkiesta Il rapper Slava , italiano ma originario di Kharkiv in Ucraina: ha recentemente prodotto un album dedicato proprio al suo Paese d’origine. Per girare i videoclip è andato proprio in Ucraina finendo per documentare il conflitto attraverso il profilo Instagram.

, italiano ma originario di Kharkiv in Ucraina: ha recentemente prodotto un album dedicato proprio al suo Paese d’origine. Per girare i videoclip è andato proprio in Ucraina finendo per documentare il conflitto attraverso il profilo Instagram. Intervento di Pina Picierno , vicepresidente Parlamento europeo

, vicepresidente Parlamento europeo Intervento di Helena Dalli, Commissaria europea all’Uguaglianza

Martedì 10 maggio – Prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest

Proiezione della Prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 con tre Maxi Schermi (ancora da precisare se verrà trasmessa la versione in lingua originale o con la diretta con commento RAI). Prima delle proiezioni, si esibiranno oltre a diversi artisti italiani e stranieri numerosi partecipanti all’Eurovision Song Contest.

Mercoledì 11 maggio – Torino Calling Day

Bianco , cantautore torinese

, cantautore torinese Johnson Righeira , un membro dello storico duo dei Righeira

, un membro dello storico duo dei Righeira Bandakadabra , famoso gruppo di origine torinese

, famoso gruppo di origine torinese Crew hip hop con più di 10 giovani rapper del territorio

Motel Connection: si tratta di una reunione di un gruppo musicale italiano di musica elettronica

Giovedì 12 – Seconda Semifinale dell’Eurovision Song Contest

Proiezione su tre maxischermi della Seconda Semifinale dell’Eurovision Song Contest

Venerdì 13 maggio – World Music

i Kakawa , una band di world electro patchanka

, una band di world electro patchanka Alessio Biondì , cantautore siciliano che unisce i ritmi più tradizionali con quelli contemporanei

, cantautore siciliano che unisce i ritmi più tradizionali con quelli contemporanei The Sweet Life Society , gruppo torinese swing

, gruppo torinese swing Roy Paci , noto cantautore e trombettista italiano. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo di quell’anno con il brano Adesso, interpretato in coppia con Diodato che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020

, noto cantautore e trombettista italiano. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo di quell’anno con il brano Adesso, interpretato in coppia con Diodato che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020 Davide Shorty, cantante italiano noto per aver partecipato ad X Factor 2015

Sabato – Finalissima dell’Eurovision Song Contest 2022 & Musica Classica

Proiezione su tre maxischermi della finale dell’Eurovision Song Contest 2022

Saranno presenti anche molti artisti di musica classica, tra cui merita una menzione l’esibizione del Quartetto – Luca Madeddu e Gaia Sereno (violino), Rebecca Scuderi (viola), Mitja Liboni (violoncello) – del Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino che proporrà di l’op. 41 n.1 di Robert Schumann.

Le dichiarazioni

Francesco Astore, responsabile artistico dell’Eurovillage:

con oltre 40 progetti in collaborazione tra realtà del territorio, istituzioni, associazioni, delegazioni straniere e partner, l’Eurovision Village per essere compreso appieno non va visto con le lenti del direttore artistico o dell’esperto musicale. Il palco della Città di Torino in occasione dell’Eurovision Song Contest è stato concepito come open stage, dove featuring e innesti, produzioni originali e partecipazione di giovani artisti saranno la norma invece che l’eccezione. Una proposta di respiro internazionale che coinvolgerà artisti da più di 25 nazioni diverse e vedrà oltre 70 appuntamenti con reunion, produzioni inedite e gruppi formarsi appositamente per questo appuntamento.

Un ricco cartellone di appuntamenti, quindi, per chi vuole “prolungare” la musica, oltre l’Eurovision.