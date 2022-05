Eurovision su Spotify: Francesca Michielin presenta la playlist “The Sound of Italy”

In vista dell’Eurovision 2022 in arrivo fra poco più di una settimana, Spotify ha scelto di omaggiare l’evento con delle playlist a tema chiedendo a vari artisti di presentare al pubblico la loro selezione di brani per raccontare il proprio paese in musica.

A rappresentare l’Italia in questa iniziativa è Francesca Michielin, già in gara all’Eurovision 2016 con “No degree of separation”, chiamata a stilare una playlist di 30 brani intitolata “The Sound of Italy”.

Nella lista, che mescola la tradizione alla contemporaneità con salti dal mondo pop a quello indie, molti nomi strettamente legati all’universo eurovisivo.

Ci sono Emma Marrone con “Luci blu”, Mahmood & Blanco e la loro “Brividi”, “Cambia un uomo” di Marco Mengoni e “Coraline” dei vincitori in carica Måneskin.

E non manca un classico della discografia nostrana, “La solitudine”, che lanciò la carriera di Laura Pausini, chiamata a presentare l’evento al Pala Olimpico di Torino al fianco di Mika e Alessandro Cattelan.

Tre i brani della Michielin presenti: il singolo solista “Vulcano”, il duetto con Fedez “Chiamami per nome” e “Ginga”, collaborazione tutta al femminile con Gaia e Margherita Vicario.

Le playlist Spotify “The Sound of” per l’Eurovision

Anche altri paesi in gara hanno le proprie playlist dedicate ispirate all’Eurovision. A stilare quella dei Paesi Bassi è Duncan Laurence, vincitore nel 2019 con “Arcade”, a curare quella dell’Austria l’iconica Conchita Wurst, trionfatrice nel 2014 con “Rise like a phoenix”, mentre per la Francia è stata chiamata Barbara Pravi, seconda a Rotterdam 2021 con “Voila”.

Per la Spagna un tuffo indietro nel tempo con Rosa López, che rappresentò il paese iberico a Tallinn nel 2002 con “Europe’s living a celebration”. Ai gemelli Jedward, sul palco eurovisivo nel 2011 e nel 2012, il compito di stilare la la playlist per l’Irlanda.

C’è anche spazio per chi, all’Eurovision, non ci è (ancora) arrivato. Per Israele è stato infatti chiamato Eli Huli, concorrente dell’ultima edizione di The X Factor Israel e secondo classificato nella selezione eurovisiva di quest’anno del paese che ha visto trionfare Michael Ben David.