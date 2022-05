Eurovision 2022: The Rasmus a sorpresa in Piazza Castello

Immaginate di trovarvi a Torino, magari per l’Eurovision 2022. Immaginate di trovarvi in Piazza Castello. E ora immaginate di trovarvi davanti, improvvisamente, quattro musicisti vestiti di nero con qualche inserto giallo.

Proprio questo è accaduto in terra torinese oggi: The Rasmus, in un giorno libero dalle prove a ritmi serrati dell’Eurovision, hanno deciso di fare qualcosa di totalmente diverso dal solito, quasi a voler tornare a quelle che sono in fondo le origini di molte band.

The Rasmus di strada

Prima sono andati a suonare in Via Giuseppe Luigi Lagrange 31, dove abitualmente c’è tanta gente di passaggio tra i negozi, poi si sono andati a mettere su un angolo di Piazza Castello, raccogliendo attorno un gruppo neanche troppo sparuto, stante la situazione, di passanti.

Tra le canzoni eseguite, come testimonia l’unico video che gira ovunque, c’è anche “In the Shadows”, che ha dato loro il grandissimo successo nel 2003.

Riportano inoltre l’ANSA e SkyTg24 che sono stati accolti, proprio nella piazza sulla quale si affaccia Palazzo Madama, dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il quale ha illustrato un pezzo di storia di Torino alla band guidata da Lauri Ylönen.

Ma non è tutto: come riporta La Stampa, la band, nel fingere il ruolo di artisti di strada nel precedente miniconcerto, si è pure guadagnata qualche proverbiale soldo nella custodia della chitarra.

The Rasmus all’Eurovision

The Rasmus hanno provato l’altro ieri al Pala Olimpico di Torino per la prima volta la loro “Jezebel“, con cui hanno vinto il concorso nazionale UMK e guadagnato il diritto di rappresentare la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2022.

Saranno di scena nella seconda semifinale, in programma giovedì 12 maggio alle 21 con diretta su Rai1. In tale serata l’Italia, come da regolamento, non avrà diritto di voto, in quanto lo ha nella prima semifinale.