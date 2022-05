Eurovision 2022: inaugurato oggi il Media Centre “Casa Italia” nella Corte Medievale di Palazzo Madama

Sarà il punto di ritrovo per stampa e delegazioni durante l’Eurovision Song Contest 2022 nel cuore della città di Torino, per l’esattezza nella Corte Medievale (Piano Terra) di Palazzo Madama, in piazza Castello. Si tratta del Media Centre “Casa Italia” che verrà inaugurato oggi, giovedì 5 maggio, alle ore 12:00.

Saranno presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio di Regione Piemonte, i presidenti della Camera di Commercio Torino e di Turismo Torino e Provincia, il Responsabile Eventi della Rai e il Responsabile Programmazione dell’Eurovillage.

L’evento di inaugurazione del Media Centre sarà anche l’occasione per svelare il programma completo dell’Eurovillage di Parco del Valentino, che aprirà i battenti sabato 7 maggio.

Il Media Centre “Casa Italia”

Il Media Centre “Casa Italia” sarà dal 5 al 14 maggio, giorno della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2022, un luogo che ha come obiettivo quello di promuovere le eccellenze del territorio torinese e piemontese ai giornalisti e alle delegazioni nazionali accreditate.

La sua realizzazione è infatti frutto della collaborazione tra Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Turismo Torino e Provincia e Visitpiemonte. Tutte queste istituzioni si sono unite per accogliere e raccontare la città e il territorio regionale, ogni giorno infatti in “Casa Italia” avranno luogo diversi eventi dedicati con un ricco programma, di cui vi aggiorneremo prossimamente, con inizio sabato 7 maggio.

La sede del Media Centre come detto in apertura è la Corte Medievale di Palazzo Madama, luogo che intreccia ulteriormente la sua storia con l’Eurovision Song Contest dato che al suo interno il 25 gennaio si svolse l’Allocation Draw, ovvero il sorteggio delle due semifinali dell’Eurovision.

Il Media Centre “Casa Italia” sarà aperto oggi, giovedì 5 maggio, e domani, venerdì 6, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 mentre da sabato 7 maggio al sabato successivo, 14 maggio, sarà accessibile dalle 10:00 alle 20:00. In particolare stamani, giorno dell’inaugurazione, sarà possibile per i giornalisti presenti a Torino richiedere il Pass Stampa presso “Casa Italia”.