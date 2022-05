Eurovision 2022: è di LUM!X feat. Pia Maria il brano più trasmesso nelle radio italiane (tra quelli distribuiti ufficialmente)

Con la prima semifinale dell’Eurovision 2022 che prenderà il via questa sera, sono diversi i brani in gara in questa edizione che sono stati trasmessi dalle nostre radio nazionali e/o locali.

Purtroppo, come accade spesso in questi casi, salvo iniziative delle singole emittenti, i brani ufficialmente distribuiti alle nostre radio ad oggi sono solamente tre: LUM!X feat. Pia Maria con “Halo” (Austria); Emma Muscat con “I Am What I Am” (Malta) e Sam Ryder con “Space Man” (UK).

Sam Ryder è stato anche l’ultimo ad essere annunciato (il radio date è del 6 maggio scorso), mentre sia LUM!X che Emma Muscat hanno avuto come radio date ufficiale il 15 aprile.

Abbiamo analizzato e messo a confronto i tre brani, per scoprire qual è stato il più trasmesso dalle radio italiane (grazie al monitoraggio su 188 emittenti, tra nazionali, locali e tv musicali, tramite la piattaforma EarOne) nell’arco temporale che va dal 6 maggio (con il radio date di Sam Ryder) alle 19:30 di oggi.

LUM!X feat. Pia Maria

Con 135 passaggi è “Halo” (Warner) il brano più trasmesso dalle radio italiane, con ovviamente una forte incidenza su quelle emittenti che trasmettono principalmente musica dance, come la nazionale m2o o la regionale Discoradio (principalmente Lombardia e Piemonte).

Ci sono poi Radionorba e Radionorba TV e Radio Dimensione Suono Roma, per citare quelle con maggior seguito più molte altre locali, ma il maggior numero di passaggi si sta registrando principalmente su Radionorba e Discoradio.

LUM!X e Pia Maria che saranno in gara proprio stasera, nella prima semifinale, quella dove l’Italia ha diritto di voto.

Emma Muscat

Secondo posto per Emma Muscat e la sua “I Am What I Am” (Warner), che segue con 108 passaggi complessivi. In questo caso, non sono registrati nell’intervallo di tempo preso in esame, passaggi su emittenti nazionali, ma solo locali e regionali.

Risulta invece in alta rotazione sul canale musicale VH1 Italia (gruppo Paramount).

Sam Ryder

Chiude questa veloce top 3 il brano “Space Man” (Warner) di Sam Ryder, in rappresentanza del Regno Unito, con 87 passaggi. Il brano è stato trasmesso sia da Radio Deejay che RMC e IsoRadio Rai, alle quali si aggiungono diverse locali.

Interessante notare come ad oggi solo la Warner abbia investito nella distribuzione radiofonica di brani legati a questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

Altri magari seguiranno post evento e sull’onda della classifica finale, ma è un peccato notare che dal nostro ritorno in gara ad oggi, nonostante il crescente successo dell’Eurovision in Italia, tanti brani oggettivamente molto radiofonici (come lo sono diversi presenti in questa edizione) vengano totalmente ignorati o, come detto in apertura articolo, trasmessi solo per iniziativa di singole emittenti.