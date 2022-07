Sanremo 2023: Gianni Morandi è il co-conduttore delle cinque serate

Nel corso del TG1 delle 20, come da prassi ormai consolidata, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato il nome del co-conduttore, che lo affiancherà per tutte e 5 le serate: Gianni Morandi.

Il cantante bolognese, protagonista della scorsa edizione della kermesse con il brano “Apri tutte le porte”, con cui ha ottenuto il terzo posto in classifica, torna dunque sul palco del teatro Ariston in una veste quasi inedita.

Quasi inedita perché, ricordiamo, Morandi è stato conduttore delle edizioni 2011 e 2012 del Festival della Canzone Italiana, entrambe con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi e la regia di Duccio Forzano nel 2011 e Stefano Vicario nel 2012, facendo inoltre parte della commissione che fu “artefice” del ritorno in gara dell’Italia all’Eurovision Song Contest.

Manifestazione alla quale peraltro, lo stesso Morandi ha partecipato nel 1970 con il brano “Occhi di ragazza”, classificandosi all’ottavo posto-

Gianni Morandi, classe 1944 e nato a Monghidoro, nella città metropolitana di Bologna, è senza dubbio uno tra i volti e le voci più amate della musica italiana. “È il passato ma anche il presente”, l’ha definito Amadeus. La seconda vita artistica dell’artista bolognese infatti ha preso piede grazie a Jovanotti, che è autore dei brani “L’allegria” e del singolo sanremese “Apri tutte le porte”.

Numerose le conduzioni televisive nel portfolio di Morandi: oltre ai due Festival di Sanremo, a cui si aggiunge la prossima edizione, non possiamo dimenticare “Con il cuore” al fianco di Carlo Conti, “Grazie a tutti”, “Uno di noi” e numerosi altri programmi trasmessi sulle reti Rai e Mediaset.

Arriva dunque il terzo Festival di Sanremo per Gianni Morandi, che eguaglia il record di Carlo Conti, andando anche a continuare la striscia di artisti che, sul palco dell’Ariston, sono saliti sia in gara che da conduttori: come lui infatti ricordiamo Lorella Cuccarini, Arisa ed Emma, senza dimenticare anche Rosario Fiorello.

La 73. edizione del Festival della Canzone Italiana è in programma dal 7 all’11 febbraio 2023, con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, come sempre al Teatro Ariston di Sanremo.