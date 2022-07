Torino, grazie all’Eurovision 2022 boom di turisti a Maggio: 18% di arrivi in più

La città di Torino ed in generale il Piemonte raccolgono i frutti dell’aver ospitato l’Eurovision Song Contest 2022.

L’onda lunga del turismo va molto oltre il periodo eurovisivo, che pure aveva visto un vero e proprio boom, con 220.000 presenze all’Eurovillage ed il 68% di pernottamenti in più rispetto al periodo pre-pandemia.

Dall’ultimo sondaggio promosso dall’Osservatorio Turistico regionale e VisitPiemonte in collaborazione con Metis Ricerche, il Piemonte risulta una delle mete italiane più gettonate subito dopo quelle del mare.

I dati ufficiali confermano questo trend. L’assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio sottolinea come Torino e la sua area metropolitana hanno più che raddoppiato i movimenti turistici nei primi cinque mesi 2022 rispetto allo scorso anno, con una crescita degli arrivi che a Maggio è stata perfino del 18% in più sullo stesso periodo pre-pandemia “grazie al grande successo attrattivo di eventi come Eurovision e Salone del libro”.

Dai dati emerge anche come l’Eurovision abbia portato alla scoperta del Piemonte, con flussi imponenti anche per le zone lacustri, dove a Maggio si è registrata una crescita di quasi il 10% sugli arrivi e di oltre il 18% sui pernottamenti, mentre rispetto al 2021 i movimenti turistici sono più che raddoppiati grazie al ritorno dei turisti provenienti dall’estero.

In crescita anche la montagna che vede i valori del primo trimestre quadruplicati rispetto all’analogo periodo 2021, anche in questo caso con un apporto fondamentale dato dal ritorno dei turisti stranieri.

Lo stesso ottimo inizio d’anno si registra anche per le colline piemontesi che tradizionalmente vedono nei mesi autunnali la maggiore concentrazione di turismo. Rispetto al 2021, nei primi cinque mesi i flussi sono più che raddoppiati e perfino più che quadruplicati nel mese di aprile.

Anche a Giugno la scia continua

Non solo. L’analisi di Cna Turismo sottolinea come Torino sia stata una delle mete preferite dai turisti stranieri che anche nel mese di Giugno, hanno preso d’assalto gli hotel e gli alberghi italiani.

Torino è risultata fra le mete preferite dei turisti stranieri arrivati in Italia (9 milioni dei quali 6 europei), dietro soltanto alle grandi città d’arte. Insomma, un successo su tutti i fronti. E si attendono ancora i dati effettivi sulla ricaduta economica e pubblicitaria, che viste le premesse, si annunciano anch’esse di grande rilievo.