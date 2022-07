Eurovision Young Musicians 2022 va in scena questa sera

L’edizione 2022 dell’Eurovision Young Musicians, il concorso di musica classica per giovani musicisti, andrà in scena questa sera alle 21. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere su questo evento.

Conduttori, partecipanti e giuria

Eurovision Young Musicians 2022 sarà la ventesima edizione del concorso, che dal 1982 si svolge a cadenza biennale, oltre ad essere la prima dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19. L’evento avrà luogo in Francia, a Montpellier, nell’ambito del Festival de musique Radio France Occitanie Montpellier, la cui produzione ha la firma di France Télévisions.

I conduttori di questa edizione dell’Eurovision Young Musicians saranno la drammaturga francese Judith Chaine e il conduttore radiofonico belga Vincent Delbushaye, con la partecipazione della Montpellier Occitanie National Opera Orchestra diretta dal Maestro Pierre Dumoussaud.

La giuria professionale, che giudicherà i musicisti in gara, è composta dalla pianista lituana Müza Rubackyté (presidente di giuria), dall’oboista elvetica Nora Cismondi, dal direttore del Festival Radio France Montpellier Jean-Pierre Rousseau, dal violoncellista francese Christian-Pierre La Marca e dal violinista albanese Tedi Papavrami.

Per questa edizione saranno in gara soltanto otto musicisti, il numero più basso della storia del concorso dal 1984 (anno in cui si è svolta la seconda edizione dell’Eurovision Young Musicians). Tutti i partecipanti hanno un’età compresa tra 12 e 21 anni e suonano strumenti diversi. Non parteciperà neanche quest’anno l’Italia (che ha preso parte al concorso solo quattro volte).

Running order e brani proposti

Croazia – Ivan Petrović-Poljak (pianoforte) – Liszt: Concerto per pianoforte n. 1 in mi bemolle minore Francia – Maxime Grizard (violoncello) – Dvorak: Concerto per violoncello Polonia – Milena Pioruńska (violino) – Wieniawski: Concerto per violino n. 2 in re minore Germania – Philipp Schupelius (violoncello) – Tchaikovsky: Pezzo Capriccioso op.62 Austria – Alexander Svetnitsky-Ehrenreich (clarinetto) – Carl Maria von Weber: Concerto n. 2 per clarinetto in mi bemolle maggiore, 3° movimento ‘Alla Polacca’ Norvegia – Alma Serafin Kraggerud (violino) – Camille Saint-Saëns: Introduzione e Rondo Capriccioso op.28 Belgio – Thaïs Defoort (violoncello) – Concerto per violoncello in mi minore op.85 1° movimento Svezia – Lukas Flink (trombone) – Tomasi: Concerto per trombone – 1° movimento, Andante e Scherzo-Valse Repubblica Ceca – Daniel Matejča (violino) – Chostakovich: Concerto per violino n. 1 3° e 4° movimento Cadenza, Allegro con brio – Presto

Dove seguire la serata

L’Eurovision Young Musicians 2022 sarà trasmesso in diretta su La Trois (Belgio), ČT art (Repubblica Ceca), Culturebox (Francia), NRK1 (Norvegia) e TVP Kultura (Polonia), mentre andrà in onda in differita su WDR Fernsehen (Germania) e ORF 2 (Austria) il 24 luglio e su SVT2 (Svezia) il 30 luglio.