Eurovision Young Musicians 2022: vince il ceco Daniel Matejča

È il violinista Daniel Matejča, rappresentante della Repubblica Ceca, il vincitore dell’Eurovision Young Musicians 2022, che ha avuto luogo ieri sera a Montpellier, in Francia.

Il giovane e virtuoso violinista, che ha calcato per ultimo il palcoscenico del Corum di Montpellier, ha incantato giuria e pubblico con un’interpretazione magistrale del Concerto per violino n. 1 3° e 4° movimento Cadenza, Allegro con brio – Presto di Dmitri Chostakovich.

Sul podio salgono anche il violoncellista tedesco Philipp Schupelius, classe 2003, che ha eseguito il Pezzo Capriccioso op.62 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e la violoncellista belga (anche lei classe 2003) Thaïs Defoort, che si è esibita nel Concerto per violoncello in mi minore op.85 1° movimento di Edward Elgar.

Daniel Matejča ha 16 anni e ha studiato violino alla Jabloňová Arts Primary School di Liberec. Attualmente studia con il professor Ivan Štraus presso la Facoltà di Musica e Danza dell’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Praga.

Ha completato una serie di seminari organizzati dalla Filarmonica Ceca ed è risultato vincitore assoluto del Concorso Nazionale di Arti della Scuola Primaria, vincitore del round principale del concorso nazionale tedesco Jugend musiziert e vincitore dei Concorso Josef Muzika e Josef Micka.

Nel 2016 e nel 2018 Daniel Matejča è stato il rappresentante ceco di maggior successo al prestigioso Concorso di violino Kocian e nel 2019 è stato il vincitore assoluto del concorso. Il mecenate del concorso, Pavel Šporcl, lo ha invitato ad esibirsi in un concerto completo congiunto sulla base di questi successi.

All’età di quattordici anni si è esibito come solista nel Concerto per violino di Mendelssohn accompagnato dall’Orchestra del Teatro F. X. Šalda di Liberec. Dopo aver vinto il Virtuosos V4 + nel 2021, per quanto riguarda la Repubblica Ceca, ha rappresentato di diritto il suo Paese all’Eurovision Young Musicians.

Sarà dunque la Repubblica Ceca a ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Young Musicians.

Per assistere all’edizione numero 21 del concorso, dedicato ai giovani musicisti, dovremo però aspettare il 2024 ma non disperiamo: sarà possibile seguire la serata, che ha incoronato vincitore Daniel Matejča, in differita il 24 luglio su WDR Fernsehen (Germania) e ORF 2 (Austria) e il 30 luglio su SVT2 (Svezia).