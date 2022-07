Eurovision 2022, “Halo” di Lum!x e Pia Maria arriva al disco d’oro

A diversi mesi dalla conclusione dell’Eurovision 2022, arriva una soddisfazione per Lum!x e Pia Maria. Il dj italo-austriaco e la cantante tirolese, in gara con “Halo” raggiungono infatti il disco d’oro nella loro terra d’origine che hanno rappresentato sul palco di Torino, vale a dire l’Austria.

Appena quindicesimi nella prima semifinale, anche per via di una prova vocale non perfetta dell’esordiente vocalist, Lum!X e Pia Maria arrivano alle 15.000 copie, limite che appunto in Austria vale questa certificazione.

Il tutto soprattutto grazie agli streaming visto che anche in Austria la canzone non ha superato il sesto posto (il quarto nelle charts digitali).

Per Lum!x, vale ricordarlo, non si tratta di una novità perché nonostante abbia appena 20 anni, è già uno dei nomi prominenti della scena EDM europea: cresciuto all’ombra di Gabry Ponte, che è anche co-autore del brano eurovisivo, ha infatti già vinto 5 dischi di platino e 3 d’oro con la hit “Monster” (proprio insieme a Ponte) e un disco di platino e tre d’oro con “Thunder” (insieme a Ponte e Prezioso), oltre ad un disco d’oro per “Scare me”.

La diciottenne cantante invece, mette in carniere questo riconoscimento con quello che è di fatto il suo singolo d’esordio.

Le altre certificazioni

Oltre a “Brividi” di Mahmood e Blanco, che ha toccato la quota di 5 dischi di platino, altre tre canzoni dell’Eurovision Song Contest 2022 hanno ricevuto certificazioni.

Nello specifico, “SloMo” della spagnola Chanel ha raggiunto il disco di platino e “Saudade” della portoghese Maro quello d’oro. Poi c’è il disco d’argento vinto da Sam Ryder con la sua “Space Man” nel Regno Unito che però da sola vale più del doppio delle due certificazioni precedenti, visto che si ottiene con 200.000 copie.

A queste vanno aggiunte le certificazioni raggiunte dagli album pubblicati singolarmente dai due rappresentanti italiani, Mahmood e Blanco.