Eurovision 2022, disponibili gratuitamente gli stendardi dell’evento

Esattamente tre mesi fa iniziavano le prove di quello che sarebbe stato l’Eurovision 2022 a Torino, il primo in Italia dopo trentuno anni dall’ultima volta.

Per l’occasione il tema sviluppato è girato intorno allo slogan “The sound of beauty”, proposto attraverso un logo che ricordasse la cimatica ed un font tutto italiano che ricordava gli artwork dei poster primo novecenteschi dell’Art Déco . Qualcosa di innovativo e che mai prima si era visto nei loghi dell’Eurovision Song Contest, con la città di Torino che ha esposto gli stendardi per tutta la città da fine gennaio

Quegli stessi stendardi saranno disponibili a partire dal primo agosto 2022 per i residenti, da come si apprende tramite un comunicato del Comune di Torino:

La Città di Torino, visto l’entusiasmo dimostrati dal pubblico durante il festival musicale più popolare al mondo e per condividere il ricordo del grande successo internazionale della manifestazione che ha dato al capoluogo Piemontese una grande visibilità, ha deciso (ai sensi della Delibera 2022/474) di regalare alla cittadinanza 450 stendardi che hanno caratterizzato il look della città con cui è stata promossa la competizione canora.

Per ottenere uno di questi stendardi si potrà compilare uno specifico modulo online al seguente sito: www.comune.torino.it/stendardieurovision.

Il link sarà attivo a partire dalle ore 12.00 di lunedì 1 agosto 2022, prima di allora riporterà ad una pagina non disponibile.

Gli stendardi, come si apprende dal comunicato, verranno attribuiti in base all’ordine cronologico delle richieste ricevute, e non più di uno stendardo per richiedente fino ad esaurimento.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi uno degli stendardi dell’Eurovision 2022 di Torino?