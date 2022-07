Eurovision 2023: la Lituania prenderà parte alla kermesse

Anche la Lituania prenderà parte all’Eurovision 2023, di cui ancora non si conosce la sede precisa, ma si sa per certo che si terrà nel Regno Unito. Questa decisione è arrivata qualche tempo dopo che l’EBU (European Broadcasting Union) ha ritenuto impossibile organizzare la manifestazione musicale più seguita al mondo in Ucraina, che avrebbe ereditato di diritto l’organizzazione della kermesse dopo aver trionfato a Torino lo scorso maggio.

A confermare la partecipazione all’Eurovision 2023 della repubblica baltica è stata direttamente LRT, l’emittente pubblica lituana. Nessuna notizia è stata lasciata in merito alla modalità di selezione dell’entry all’Eurovision 2023. Tuttavia, non c’è alcun elemento che possa indicare un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, per cui per il 2023 la Lituania dovrebbe affidarsi ad un concorso nazionale. Notizie ufficiali sul processo di selezione saranno comunque rilasciate a tempo debito.

La Lituania arriverà all’Eurovision 2023 nel Regno Unito con due esperienze positive sulle spalle: l’ottavo posto centrato dai The Roop nel 2021 a Rotterdam e il quattordicesimo posto racimolato da Monika Liu quest’anno a Torino. La cantante lituana è riuscita a guadagnare un piazzamento a metà classifica quando i bookmakers la davano addirittura fuori dalla finale mentre i The Roop hanno centrato il secondo risultato migliore di sempre per la Lituania nella storia dell’Eurovision Song Contest.

La Lituania verso l’Eurovision 2023

La Lituania ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1994, ma è solo dal 2004 che partecipa ininterrottamente. Vanta ben 22 partecipazioni, ma nessuna vittoria al contest è arrivata finora. I migliori risultati della Lituania all’Eurovision Song Contest risalgono al 2006, grazie al sesto posto degli LT United, al 2021, con l’ottavo posto dei sopracitati The Roop, e al 2016 con il nono posto di Donny Montell. Proprio queste sono le uniche top 10 centrate dal paese baltico.