Junior Eurovision 2022: parteciperà anche l’Ucraina

Si aggiunge anche l’Ucraina alla lista dei Paesi che parteciperanno allo Junior Eurovision 2022 in Armenia.

L’emittente nazionale UA:PBC – tramite i suoi account social – ha confermato che il Paese prenderà parte alla ventesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest che si terrà a Yerevan il prossimo 11 dicembre.

Questo quanto riportato nell’annuncio:

L’Ucraina prenderà parte allo Junior Eurovision 2022! […] A breve annunceremo la selezione nazionale e inizieremo ad accettare le domande di partecipazione per il concorso canoro con un proprio brano originale. Quindi preparate brani per difendere il nostro Paese sul fronte culturale!

All’ultimo Junior Eurovision Song Contest l’Ucraina è stata rappresentata da una grintosa Olena Usenko (che ebbe l’occasione di stringere una solida amicizia con la nostra rappresentante Elisabetta Lizza, realizzando per l’occasione una cover di “Specchio”). Con il brano “Vazhil” scritto interamente da lei ed un’esibizione infuocata la giovanissima cantante si è piazzata al sesto posto con 125 punti di cui 63 dal voto online.

L’Ucraina verso lo Junior Eurovision 2022

Con questa edizione, per l’Ucraina sarà la diciassettesima partecipazione al concorso per bambini. Ad oggi vanta un buon medagliere, avendo vinto una volta nel 2012 con Anastasiya Petrik e “Nebo” e avendo ottenuto due medaglie d’argento nel 2008 (con la sorella maggiore di Anastasiya, Viktoriya Petrik) e nel 2013 con Sofia Tarasova.

Il paese ha ospitato l’edizione del 2009 e quella del 2013 (allo Junior Eurovision non c’è l’obbligo per la nazione vincitrice di ospitare l’anno seguente, come è successo proprio con l’Italia, vincitrice nel 2014 con Vincenzo Cantiello ma che declinò l’offerta).

L’Ucraina inoltre detiene un piccolo, ma grande record allo Junior Eurovision: la sua unica vittoria nel 2012 è la vittoria con il maggior numero di punti ricevuti in percentuale (138 punti su un massimo di 156, per una percentuale pari all’88,5%).

Lo Junior Eurovision 2022 si terrà a Yerevan in Armenia, a seguito del trionfo di Malèna lo scorso dicembre con “Qami qami” a Parigi. È la seconda volta che l’Armenia organizza la rassegna per bambini e per l’occasione la venue sarà l’Arena Demircian.

I Paesi che al momento hanno confermato la propria partecipazione allo Junior Eurovision 2022 sono: Albania, Armenia (che organizza l’evento), Bulgaria, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna e Ucraina.

Sarà possibile seguire questa edizione dello Junior Eurovision direttamente su Rai 1 il prossimo 11 dicembre (qui maggiori dettagli).