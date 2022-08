Eurovision 2023: l’Estonia ci sarà!

L’Estonia è il secondo Paese baltico dopo la Lituania a confermare la partecipazione all’Eurovision 2023 che si terrà nel Regno Unito, portando così le sue partecipazioni a 28.

Nulla ancora è stato reso noto in merito al metodo di selezione, ma è prevedibile che l’artista che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2023 sarà quasi sicuramente selezionato attraverso lo storico Eesti Laul, i cui organizzatori decisero lo scorso anno di fare le cose in grande.

A differenza degli altri anni infatti, l’ultimo Eesti Laul è stato caratterizzato da una preselezione avvenuta tra novembre e dicembre 2021, due semifinali e la finalissima di febbraio (dove sono arrivati in dieci).

La finale del 12 febbraio ha visto trionfare il 24enne di origine armena Stefan Airapetjaan (al suo quarto tentativo all’Eesti Laul) con il brano dalle tinte spaghetti western “Hope”, che oltre a riportare l’Estonia in finale a distanza di tre anni, è riuscito a raggiungere il 13° posto in finale con una top 10 al televoto.

L’Estonia verso l’Eurovision 2023

L’Estonia partecipa all’Eurovision Song Contest dal 1994 e da allora ha preso parte alla kermesse europea ininterrottamente ad eccezione del 1995 in cui fu retrocessa in base alle regole dettate al tempo

Negli anni ha collezionato diverse top 10, tra cui una vittoria nel 2001 con Tanel Padar, Dave Benton & 2XL ed un podio ex aequo nel 2002. Dall’introduzione delle semifinali è solo dal 2009 che l’Estonia si è qualificata più o meno con costanza, facendo emergere un curioso pattern: ogni due risultati tra gli ultimi dieci o fuori dalla finale vi è una top 10 al televoto ed un posizionamento a sinistra del tabellone.

L’Eurovision 2023 si terrà nel Regno Unito il prossimo Maggio, la decisione giunge a seguito dell’impossibilità di tenere il concorso in Ucraina come da prassi dopo la vittoria di quest’ultima all’Eurovision 2022 di Torino. Ciononostante, la televisione ucraina e quella britannica lavoreranno insieme per garantire un “tocco ucraino“ alla realizzazione del prossimo Eurovision Song Contest.

Nulla invece ancora giunge dal fronte della città ospitante, dal momento che il bidding process per trovare la città ospitante si è avviato solo la scorsa settimana. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

I Paesi che hanno confermato la partecipazione all’Eurovision 2023 sono 23, ovvero: Albania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito (paese organizzatore), San Marino, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina (vincitore dell’Eurovision 2022).