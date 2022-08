Eurovision 2023: la Lettonia conferma la partecipazione

Non c’è due senza tre, e quindi dopo Lituania ed Estonia giunge anche la conferma della Lettonia, la cui emittente televisiva LTV ha confermato che parteciperà all’Eurovision 2023 nel Regno Unito.

L’emittente lettone ha confermato la partecipazione del Paese al concorso internazionale, seppur non ha rilasciato dichiarazioni in merito al metodo di selezione.

Negli ultimi anni il rappresentante della Lettonia all’Eurovision Song Contest è stato scelto tramite la selezione nazionale Supernova, ad eccezione dell’edizione 2021 in cui LTV decise di mandare la vincitrice dell’edizione precedente – Samanta Tina – a causa della cancellazione dell’edizione 2020 dell’Eurovision per la pandemia.

Non c’è ancora l’ufficializzazione, ma è ragionevole pensare che anche per l’Eurovision 2023 il rappresentante lettone potrebbe essere scelto tramite tale selezione.

Tuttavia il Supernova ha dato ben pochi risultati di rilievo per la Lettonia all’Eurovision: ad eccezione di uno storico sesto posto con “Love injected” di Aminata (punteggio più alto di sempre con il vecchio sistema di voto) ed un quindicesimo posto con Justs l’anno dopo, tutti gli anni a venire hanno portato ad una serie continua di eliminazioni in semifinale.

L’ultima di queste è stata proprio all’Eurovision 2022 di Torino, in cui i simpatici Citi Zeni con il brano “Eat your salad”, pur avendo preso il treno della viralità su Tiktok racimolando 30 milioni di views in meno di un mese, non sono riusciti a qualificarsi per la finale, anche a causa di un sole cinetico che non rendeva giustizia alla coloratissima performance.

Vedremo dunque se la Lettonia continuerà la via del Supernova o se deciderà di affidarsi ad una selezione interna o ad una nuova selezione nazionale, per cercare di ritornare in finale dopo così tanti anni in cui è rimasta fuori.

La Lettonia verso l’Eurovision Song Contest 2023

La Lettonia è l’ultima repubblica baltica ad esordire all’Eurovision Song Contest nel 2000 con i Brainstorm (anche noti come Prāta Vētra) ed il brano “My star”, giungendo sul gradino più basso del podio.

La prima ed unica vittoria arriverà appena due anni dopo con Marie N e la sua “I wanna” che vincerà di misura all’ultima votazione contro “7th wonder” di Ira Losco che rappresentò Malta.

In tutte le partecipazioni la Lettonia ha usato la lingua inglese, fatta eccezione per il 2004 in cui cantarono in lettone e il 2009 in cui il brano era in russo.

Dall’introduzione delle semifinali si è qualificata appena cinque volte, l’ultima di queste è stata come già detto nel 2016 con “Heartbeat” di Justs, che chiuse al 15° posto con 132 punti, poco sopra la nostra Francesca Michielin.

L’Eurovision 2023 si svolgerà nel Regno Unito, a seguito dell’impossibilità di organizzarlo in Ucraina per via delle criticità legate alla guerra attualmente in corso.

I Paesi che hanno confermato la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 al momento sono ventiquattro, ovvero: Albania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito (paese organizzatore), San Marino, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina (vincitore dell’Eurovision 2022).