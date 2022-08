Un report dell’EBU mostra l’enorme impatto dell’Eurovision 2022

È stato da poco pubblicato dall’EBU (The European Broadcasting Union, l’organizzazione a capo dell’Eurovision Song Contest) un nuovo report realizzato dal suo Media Intelligence Service che mostra l’enorme impatto dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, ma non solo, a livello sociale, economico, culturale e musicale.

L’impatto dell’Eurovision 2022 sulle TV

Il documento dimostra come l’Eurovision Song Contest, il più grande evento televisivo e online del mondo, sia stato seguito da 161 milioni di persone (7 milioni in più rispetto al 2021 se si escludono Russia e Ucraina), nei 3 spettacoli live e in 34 mercati. Si tratta in totale di ben 306 milioni di ore visualizzate (+13% rispetto al 2021, escludendo Russia e Ucraina) con una media di 1 ora e 54 minuti per spettatore (+12 minuti rispetto al 2021, sempre escludendo Russia e Ucraina).

Si registrano 53,2 milioni di spettori per l’audience media totale della finale dell’ESC 2022 in tutta Europa con una media del 43,3% di share (più del doppio rispetto alla media delle rispettive tv pubbliche in prima serata). Circa il 56,7% di coloro che hanno visto la finalissima aveva tra i 15 e i 24 anni (4 volte di più rispetto alla media delle rispettive tv pubbliche in prima serata). Questa la media della fascia 15-24 anni degli anni scorsi:

2017: 42,9%

2018: 43,1%

2019: 45,3%

2021: 52,8%

2022: 56,7%

Un 25% poi aveva meno di 35 anni (più del doppio rispetto alla media delle rispettive tv pubbliche in prima serata). Le percentuali dimostrano che lo show è gradito un po’ a tutte le età e in special modo ai giovani.

L’impatto dell’Eurovision 2022 su YouTube e sui social media

Sono sono stati 75,4 milioni gli spettatori unici su YouTube di tutti i contenuti ufficiali in 232 territori con 29 milioni di spettatori unici e ben 33 milioni di nuovi spettatori che non avevano mai guardato alcun contenuto dell’ESC 2022 su YouTube

Il concorso continua poi ad avere successo anche su altre piattaforme, con TikTok in testa:

TikTok: 9,2 milioni di interazioni

Instagram: 6 milioni di interazioni

Twitter: 2 milioni di interazioni

Facebook: 1,7 milioni di interazioni

L’impatto sui media dell’Eurovision 2022

Per l’Eurovision 2022 sono stati realizzati ben 119 264 articoli (36mila in più rispetto al 2021), 85,1 Bn opportunità di visualizzare (26 Bn in più rispetto al 2021), con oltre 702 milioni di euro (233 milioni in più rispetto al 2021) di entrate pubblicitarie generate da questi articoli online

Questa la top 5 degli Stati che hanno pubblicato più articoli sull’Eurovision Song Contest 2022:

Italia: 19 073

Spagna: 13 009

Stati Uniti: 11 100

Germania: 11 066

Regno Unito: 9 753

L’impatto dell’Eurovision 2022 sulla musica

Al momento della pubblicazione del rapporto dell’EBU, le 40 canzoni in gara erano state ascoltate in streaming più di 544 milioni di volte. Interessante che il 40% delle canzoni in gara presentasse una lingua diversa dall’inglese, per un totale di 16 lingue diverse: un dato che scaccia lo stereotipo che vuole all’Eurovision Song Contest canzoni esclusivamente in inglese.

Il report fa emergere inoltre come questa diversità si proietti sulla classifica dei brani più streammati dell’Eurovision 2022 (da Gennaio fino alla finalissima):

“Brividi” – Mahmood & BLANCO (italiano) 169 milioni di streaming

“Stefania” – Kalush Orchestra (ucraino) 58 milioni di streaming

“SloMo” – Chanel (spagnolo) 36 milioni di streaming

Subito dopo la Finale, poi, sono state ben 6 le canzoni apparse nella classifica “Billboard Global 200 (esclusi gli Stati Uniti)”:

“SPACE MAN” – Sam Ryder #37

“Stefania” – Kalush Orchestra #39

“SloMo” – Chanel #79

“Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs #132

“Give That Wolf A Banana” – Subwoolfer #165

“Brividi” – Mahmood & BLANCO #194

Impatto dell’Eurovision 2022 sull’economia

Per l’Eurovision 2022 hanno lavorato ben 8277 persone di cui 6286 per la produzione, 684 dalle delegazioni di cui 157 stage performers. Gli accreditati erano 1312 (40% on site e 60% online).

Durante la settimana dell’Eurovision Song Contest 2022, il 57% dei turisti di Torino ha rivelato che la loro presenza era dovuta proprio alla kermesse europea. A questo dato possiamo aggiungere una notazione pubblicata da TorinoToday: il 20% delle stanze d’albergo erano vuote. Un dato che potrebbe sorprendere in negativo: in realtà, considerando i prezzi stellari, molti turisti hanno deciso di alloggiare fuori città.

Impatto dell’Eurovision 2022 sulla cultura

L’Eurovision Song Contest è da tempo un simbolo di tolleranza, apertura alla diversità e anche di lotta per la parità di genere. Non si può, infatti, dimenticare Dana International, rappresentante di Israele nel 1998, la prima persona transgender a partecipare alla kermesse europea e a vincerla. La sua vittoria ha avuto un forte impatto sul mondo, ed è diventata presto un’icona culturale. Un esempio più recente è stata Conchita Wurst che nel 2014 ha trionfato per l’Austria è stato un simbolo di tolleranza e libertà artistica.

Per quanto riguarda la lotta per la parità di genere, quest’anno, il rapporto tra partecipanti maschili e femminili è stato quasi alla pari: per quanto riguarda gli artisti solisti, hanno partecipato 17 donne e 18 uomini, mentre il resto era composto da gruppi misti. Un dato notevole considerando che l’industria musicale è dominata soprattutto da artisti di genere maschile.