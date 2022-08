Eurovision 2023: il 12 agosto la shortlist delle città candidate per il Regno Unito

Prima data rilevante per quanto riguarda l’Eurovision Song Contest 2023 di scena nel Regno Unito.

La shortlist per l’Eurovision 2023

Come rivelato dal Chronicle e, contemporaneamente, da James Rowe, autore con Rob Lilley dell’Euro Trip Podcast, il 12 agosto ci sarà un annuncio legato alla shortlist delle città candidate per ospitare la manifestazione nel Regno Unito.

In particolare, tale annuncio verrà effettuato su BBC Radio 2, all’interno del Breakfast Show in onda nel citato venerdì alle 7:30 italiane (le 6:30 di Londra). Il programma è condotto da Zoe Ball, che ha preso in mano il ruolo da Chris Evans nel 2019.

Com’è stato reso noto pochi giorni fa, il processo di selezione della città ospitante si terrà su due fasi, con decisione finale di BBC ed EBU in autunno.

Le sicure candidate per l’Eurovision 2023

Sono sei le città ad aver presentato in maniera ufficiale e nota al pubblico una proposta per ospitare l’Eurovision 2023: si tratta di Aberdeen e Glasgow in Scozia, Bristol, Birmingham, Liverpool e Newcastle (questa è proprio delle ultime ore) in Inghilterra.

Ancora nessuna novità dall’Irlanda del Nord, che avrebbe in mano la carta Belfast, mentre in quota Galles c’è stata la rinuncia di Cardiff, che si ritrova con tantissimi eventi a carico in quello stesso periodo.

Non va dimenticato che il panorama del Regno Unito può vantare un enorme numero di arene adatte per l’Eurovision. A conti fatti, con più di 10.000 posti (escludendo gli stadi con copertura del tetto, come poteva essere il Millennium Stadium di Cardiff) ce ne sono almeno 13.

Perché l’Eurovision 2023 sarà nel Regno Unito

L’Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito in virtù del fatto che l’Ucraina, vincitrice con “Stefania” della Kalush Orchestra, non può garantire la necessaria sicurezza, trovandosi sotto attacco di guerra da parte della Russia.

L’onore è così passato nelle mani del Paese secondo classificato con “Space Man” di Sam Ryder.