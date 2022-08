È morta Olivia Newton-John. Dall’Eurovision 1974 a Grease, se ne va una leggenda

Olivia Newton-John non c’è più. La leggendaria cantante e attrice australiana è morta nelle scorse ore nel suo ranch nella California del Sud. Aveva 73 anni, e per la terza volta si era trovata a combattere un cancro al seno.

La cantante ed attrice australiano-britannica ne soffriva da trent’anni: l’ultimo non le ha lasciato scampo. Sul suo profilo Instagram è apparsa la seguente frase:

La signora si è spenta in pace questa mattina nel suo ranch nella California meridionale, circondata dalla famiglia e dagli amici.

La vita di Olivia Newton-John

Nata a Cambridge il 26 settembre 1948, si trasferì in Australia con la famiglia a 5 anni. Fu un concorso da solista a dare a lei, che era protagonista con la band dei Soul Four, fondata con dei compagni di scuola, l’occasione del grande salto in Inghilterra.

Fu la conoscenza di Cliff Richard a darle sempre più popolarità, se non altro perché il mito della musica britannica se la portò dietro in tour e in speciali televisivi. Fu così che arrivò a diventare la rappresentante del Regno Unito all’Eurovision Song Contest 1974.

Nell’anno in cui ci fu l’esplosione degli ABBA, lei non sfigurò: fu quarta con “Long live love“. Ma il grande successo l’avrebbe travolta di lì a pochi anni: con “I honestly love you” portò a casa due Grammy, tra cui quello come Record of the Year. E ne aveva già vinto uno l’anno prima con “Let me be there“, come Best Female Country Vocal Performance.

A darle la consacrazione definitiva fu Grease: fu accanto a John Travolta, interpretò Sandy, cantò la colonna sonora e nessuno fu più in grado di fermarne l’ascesa, ulteriormente rimarcata da “Physical“, sia singolo che album, con tanto di quarto Grammy.

Al cinema come alla tv, per non parlare dell’infinita produzione discografica, Olivia Newton-John ha segnato un’epoca. Ufficialmente ha venduto poco meno di 40 milioni di dischi, ma stime calcolano che ci si possa avvicinare, in realtà, a quota 100 milioni. Ma l’eredità che lascia si estende anche a tante altre attività, tra le quali merita di essere ricordata la fondazione che porta il suo nome, nata dall’esperienza del primo tumore al seno, del periodo 1992-1993.