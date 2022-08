La RAI ha pubblicato un filmato inedito dietro le quinte dell’Eurovision 1956

L’Eurovision Song Contest 1956 è stata la prima edizione della kermesse europea: si svolse al teatro Kursaal a Lugano nell’unica serata di giovedì 24 maggio e vide la Svizzera trionfare in casa con “Refrain” di Lys Assia. Proprio della canzone vincitrice era l‘unico filmato sopravvissuto di quell’edizione. In questi giorni, però, è comparso in rete un filmato inedito di un minuto dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest 1956 che aggiunge un altro piccolo tassello alla ricerca delle registrazioni dello show.

Si tratta di uno spezzone del programma “Domenica Con – Gigliola Cinquetti” curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana mandato in onda domenica 8 maggio 2022 dalle 14 alle 24 su Rai Storia in occasione del ritorno dell’Eurovision Song Contest in Italia. La RAI, forse inconsapevolmente, aveva rilasciato una perla introvabile che il giorno successivo è stata pubblicata da un post dell’account Facebook (commemorativo) di Franca Raimondi:

Nel video si possono vedere le due rappresentanti dell’Italia di quell’anno (In quell’edizione l’Eurovision prevedeva che le 7 nazioni in gara presentassero ciascuna due canzoni), Franca Raimondi e Tonina Torrielli, intente a prendere un caffè con il direttore d’orchestra Gian Stellari. Poco dopo appare il rappresentante della Germania Freddy Quinn impegnato nelle prove con il brano in gara “Aprite le finestre” di Franca Raimondi in sottofondo.

Purtroppo l’intero programma “Domenica Con – Gigliola Cinquetti” non è disponibile su “raiplay”, un portale in cui possono essere visionati gratuitamente buona parte dei programmi televisivi prodotti dalla RAI ed è quindi impossibile vedere se vi possono essere ulteriori frammenti storici da riportare alla luce.

L’edizione dell’Eurovision Song Contest 1956 è una delle sole due del concorso, insieme all’edizione del 1964, a non aver conservato le registrazioni video dell’intero evento. Proprio di quest’ultima edizione lo scorso dicembre è stata ritrovata un video inedito della premiazione di Gigliola Cinquetti che trionfò per l’Italia. La speranza è sempre quella che le TV pubbliche delle varie nazioni riescano un giorno a ricomporre quanto più possibile le registrazioni video dei due show mancanti.