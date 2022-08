Eurovision 2022, disco d’oro per “Miss you” di Jérémy Makiese

Una nuova certificazione per i brani dell’Eurovision 2022: è il disco d’oro che ha ricevuto Jérémy Makiese per il brano “Miss you”. La canzone, singolo d’esordio del giovane ex portiere di Anversa, vincitore della versione vallone di The Voice, ha rappresentato il Belgio sul palco di Torino, classificandosi al diciannovesimo posto.

Nonostante il modesto riscontro in gara, la canzone ha avuto invece un ottimo percorso sia nelle radio del Belgio di lingua francese, che in quelle di lingua fiamminga ed anche un ottimo risultato in patria nelle vendite e nei downloads, tanto da riuscire a toccare il traguardo delle 10.000 copie, che in Belgio vale la consegna del disco d’oro.

Il premio per il traguardo raggiunto a fine luglio gli è stato consegnato nel corso di un passaggio radiotelevisivo nelle scorse settimane.

Il Belgio, come abbiamo spiegato, possiede classifiche separate per la parte vallone (ossia di lingua francese) e per quella fiamminga: “Miss you” ha raggiunto il primo posto nelle Fiandre ed il terzo nella classifica vallone.

A questi si aggiunge – fuori dal calcolo- il quinto posto nella classifica della radio pubblica della terza emittente nazionale, quella della parte germanofona del Belgio BRF, non aderente all’EBU.

Le vendite e gli streaming della parte di lingua tedesca sono invece calcolati insieme a quelli della parte vallone.

Le altre certificazioni

Si tratta del sesto singolo dell’Eurovision Song Contest 2022 che arriva ad una certificazione. Oltre a “Brividi” di Mahmood e Blanco, che ha toccato la quota di 5 dischi di platino, ci sono “SloMo” della spagnola Chanel ha raggiunto il disco di platino, “Saudade” della portoghese Maro quello d’oro così come recentemente anche “Halo” di Lum!x e Pia Maria.

Poi c’è il disco d’argento vinto da Sam Ryder con la sua “Space Man” nel Regno Unito che però da sola vale più del doppio delle tre certificazioni precedenti, visto che si ottiene con 200.000 copie.

A queste vanno aggiunte le certificazioni raggiunte dagli album pubblicati singolarmente dai due rappresentanti italiani, Mahmood e Blanco.