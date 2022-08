Junior Eurovision 2022: Nicolas Alves per il Portogallo, la Serbia ci sarà

Aumenta il numero di stati che hanno confermato la partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest 2022. Sia il Portogallo che la Serbia, infatti, hanno confermato la loro presenza in gara a Yerevan, in Armenia, per l’edizione 2022 del concorso dedicato ai giovani artisti dai 9 ai 14 anni.

Nicolas Alves per il Portogallo

Sarà Nicolas Alves, secondo classificato a The Voice Kids, il rappresentante portoghese a Yerevan. La TV di stato RTP ha comunicato che Maria Gil, vincitrice del talent per giovanissimi, compirà 15 anni prima del mese di dicembre e quindi, per regolamento, non potrà partecipare allo JESC. La scelta, dunque, è ricaduta sul secondo classificato, Nicolas Alves, che ha 12 anni e dunque rientra nei limiti imposti dal regolamento.

Il paese iberico raggiunge la sua settima partecipazione, nel corso delle quali non è mai riuscito a fare meglio dell’undicesimo posto in classifica. Lo scorso anno, a Parigi, Simão Oliveira con il brano “O rapaz” ha conquistato l’undicesimo posto con 101 punti, ottenendo il miglior risultato in assoluto per il Portogallo.

Serbia e la selezione dell’artista in gara

RTS, la TV di stato serba, ha aperto la finestra di presentazione per potenziali voci e artisti in gara allo JESC 2022. Il termine è fissato per il 15 settembre. L’emittente tuttavia ha lasciato la porta aperta anche per una selezione interna o una finale nazionale.

A decidere chi rappresenterà il paese a Yerevan sarà un gruppo di esperti professionisti. RTS mantiene il diritto di apportare modifiche alle voci e di selezionare una canzone diversa se la giuria professionale rifiuta le proposte.

La Serbia, con la partecipazione di quest’anno, raggiunge quota 14 partecipazioni (15 considerando quella del 2005, congiuntamente al Montenegro), nelle quali ha ottenuto ben due volte il terzo posto, miglior piazzamento, conquistato nel 2007 e nel 2010. Lo scorso anno, a Parigi, Jovana & Dunja hanno conquistato il 13esimo posto con il brano “Oči deteta (Children’s Eyes)”.