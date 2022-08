Eurovision 2023: ecco le sette città candidate a ospitare nel Regno Unito

Sono state rivelate le sette città in gara per poter ospitare l’Eurovision 2023 nel Regno Unito.

Nella shortlist, annunciata all’interno del Breakfast Show condotto da Zoe Ball su BBC Radio 2 e introdotta dal supervisore esecutivo del concorso, Martin Österdahl, sono rimaste:

Sei città sulle sette citate non hanno mai ospitato l’Eurovision nella storia; la sola eccezione è rappresentata da Birmingham, che sogna il bis del 1998 quando, alla National Indoor Arena, si materializzò la storia vincente di Dana International per Israele.

Oltre a Zoe Ball e a Martin Österdahl, a presentare la shortlist è stato Scott Mills, DJ e uno dei commentatori della rassegna per la BBC: è stato lui a spiegare che il Regno Unito ospita in luogo dell’Ucraina. Di quest’ultima, però, saranno comunque mostrati tanti elementi durante lo show: del resto, parliamo del Paese che ha vinto l’ultima edizione con “Stefania” della Kalush Orchestra.

Queste sette città sono state scelte tra un novero più ampio di 20, un numero confermato dalla BBC stessa, da tutte le quattro anime del Regno Unito: Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles.

Spicca l’assenza di Londra, e sembra quasi un trend, quello della capitale che è fuori dall’ultima shortlist: lo scorso anno era stata Roma a uscire dalla corsa prima che le candidature proponibili diventassero 5, tra le quali fu poi scelta Torino.

Ora le città candidate avranno tempo per sviluppare i propri progetti di candidatura, anche perché l’annuncio di chi ospiterà sarà effettuato in autunno.

Quanto ai biglietti, questi saranno messi in vendita del tempo dopo la conferma della città ospitante, anche se non è dato sapere esattamente quando.

Si legge nel comunicato Eurovision:

Le 7 città sono stata scelte in base alla loro capacità di incontrare una serie di requisiti minimi che ne dimostrino la capacità, possibilità ed esperienza di ospitare un evento di una tale scala e complessità. Dato il poco periodo di tempo disponibile prima che l’evento sia messo in opera, il processo di selezione è stato fortemente ponderato verso la dimostrazione dell’esperienza di aver ospitato in passato grandi eventi internazionali, come anche verso la capacità di dimostrare le credenziali nell’ospitare una celebrazione della musica contemporanea.