Junior Eurovision 2022, per il Kazakistan in gara David Charlin

Sarà David Charlin a rappresentare il Kazakistan allo Junior Eurovision 2022, il programma il prossimo 11 dicembre al Karen Demirchyan Complex di Yerevan in Armenia.

Khabar Agency, la tv kazaka associata alla EBU – che partecipa quindi al concorso su invito di quest’ultima – lo ha selezionato fra i partecipanti al festival Baqytty Bala (“Festival del bambino felice”), una rassegna internazionale per bambini che si è svolta ad Almaty ed alla quale hanno preso parte 21 giovani artisti da tutto il mondo, fra i quali anche Melani Garcia, rappresentante spagnola allo Junior Eurovision 2019.

Una modalità di selezione diversa per Khabar Agency, dopo la selezione interna del 2019 e appositi concorsi nel 2018, 2020 e 2021.

Charlin, che non è nemmeno arrivato sul podio del concorso, è già un nome noto al pubblico kazako visto che ha preso parte a diversi concorsi e che ha caricato sul proprio canale YouTube diverse cover. A Baqytty Bala ha eseguito “Bella Ciao”, il brano che da noi è noto come canto popolare ma che nel resto del mondo è conosciuto per essere la colonna sonora della serie Netflix “La casa di carta”.

Melani Garcia ha invece eseguito una versione in spagnolo di “Vivo per lei”, il celebre brano scritto da Mario Manzani degli O.R.O per Andrea Bocelli e Giorgia e successivamente “La forza”, il brano in italiano eseguito dall’estone Elina Nechayeva all’Eurovision 2018.

La canzone che David Charlin porterà in gara allo Junior Eurovision sarà comunicata successivamente

Il Kazakistan allo Junior Eurovision

Nelle quattro partecipazioni, per lo Stato Eurasiatico (geograficamente parte dell’Asia ma ormai di fatto associato all’Europa, anche nello sport), due secondi posti nel 2019 con Yerzan Maksim e nel 2020 con Karakat Bashanova e altri due piazzamenti in top 10.

La situazione dello Junior Eurovision 2022

David Charlin è il quarto partecipante annunciato dopo Mariam Bigvava per la Georgia, Nicolas Alves per il Portogallo ed il duo Lara & Irina per la Macedonia del Nord.

I Paesi che al momento hanno confermato la propria partecipazione allo Junior Eurovision 2022 sono: Albania, Armenia (che organizza l’evento), Bulgaria, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna e Ucraina.

Lo Junior Eurovision 2022 si terrà a Yerevan in Armenia, a seguito del trionfo di Malèna lo scorso dicembre con “Qami qami” a Parigi. Ma si tratta di una decisione della tv armena, in quanto al contrario dell’Eurovision dei grandi, per il paese vincitore non è obbligatoria l’organizzazione l’anno seguente.

Sarà possibile seguire questa edizione dello Junior Eurovision direttamente su Rai 1 il prossimo 11 dicembre (qui maggiori dettagli).