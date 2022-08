Eurovision 2023: il Belgio rilancia la selezione nazionale

C’è aria di cambiamento in Belgio per quanto riguarda la modalità di selezione per l’Eurovision 2023 in Regno Unito. Dopo il consueto cambio della guardia tra il broadcaster vallone RTBF e quello fiammingo VRT, quest’ultimo ha annunciato che il rappresentante belga sarà selezionato tramite la selezione nazionale denominata Eurosong.

L’annuncio arriva direttamente dal commentatore eurovisivo e conduttore Peter Van de Veire durante lo Zomerhit, una competizione musicale per selezionare la migliore hit estiva dell’estate 2022. Queste le sue parole lo scorso sabato:

VRT ha l’onorevole compito di mandare qualcuno che rappresenti il Belgio all’Eurovision 2023. Io amo l’Eurovision Song Contest, nonostante la critica sostenga sia uno show decaduto, è per i giovanissimi, per il futuro. Ed è per questo che abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso rispetto agli altri anni. La televisione fiamminga VRT cercherà il prossimo candidato tramite una competizione, denominata Eurosong, alla quale chiunque potrà prendere parte.

Eén, il primo canale dell’emittente fiamminga, ha confermato la notizia nella mattina di domenica, senza rilasciare informazioni in merito alla modalità di selezione o in merito alla candidatura dell’artista, ma twittando a tal proposito:

Peter Van de Veire ha portato buone notizie durante il Zomerhit! Nel 2023 potremo guardare e scegliere cui sarà mandato alla più grande manifestazione musicale europea. Grazie all’Eurosong, Peter cercherà il miglior artista o gruppo con il miglior brano che rappresenteranno il Belgio all’Eurovision 2023!

Peter Van de Veire bracht nieuws mee naar #Zomerhit! In 2023 kunnen we samen kijken wie we naar het grootste muziekfestival ter wereld sturen. Want in Eurosong gaat Peter op zoek naar de artiest en de song die ons land mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. pic.twitter.com/US8rTyi4cZ — Eén (@een) August 21, 2022

I precedenti tentativi

Il tentativo più recente di una finale nazionale da parte del Belgio negli ultimi anni è stato fatto proprio dalla TV fiamminga, e sempre tramite l’Eurosong. Gli ultimi due vincitori della selezione nazionale hanno ottenuto risultati radicalmente opposti: Laura Tesoro, rappresentante nel 2016 di origine italiana, ha portato al Paese la seconda top 10 consecutiva con il brano disco-funk “What’s the pressure?”, mentre per quanto riguarda il rappresentante del 2014 Axel Hirsoux ed il brano “Mother” le porte della finale sono rimaste sbarrate, chiudendo al 14° e terzultimo posto in semifinale.

Per il 2018 e il biennio 2020-2021 l’emittente fiamminga si è affidata invece a delle scelte interne, che hanno portato un’eliminazione in semifinale con Sennek (a causa anche di una performance non all’altezza del brano) e di un ritorno in finale con gli Hooverphonic che si sono piazzati 19° con 74 punti con il brano “The wrong place”.

Un curioso fil rouge attraversa queste ultime due scelte di VRT: il brano di Sennek, “A matter of time”, è stato scritto dalla stessa interprete ma anche da Alex Callier, membro storico degli Hooverphonic, che ha scritto “The wrong place” e “Release me“, il brano che il gruppo belga avrebbe dovuto portare all’Eurovision 2020 che mai si svolse.

Il Belgio verso l’Eurovision 2023

Il Belgio ha confermato la partecipazione lo scorso 5 luglio, proseguendo quella che è una staffetta solita, ovvero il cambio di testimone dall’emittente francofona a quella olandese.

Nell’ultima decade il Belgio ha ricominciato a qualificarsi con costanza, riuscendo anche ad arrivare per quattro volte in top 10 di cui due volte in top 5, tra cui troviamo lo storico quarto posto di Loïc Nottet nel 2015, che divenne il primo cantante a superare la soglia dei 200 punti senza arrivare sul podio finale (fino ad allora il record era segnato dall’Armenia, che con Sirusho nel 2008 ottenne 199 punti) e il miglior risultato di sempre del Belgio dal 2003.

All’ultimo Eurovision di Torino il Belgio ha selezionato tramite l’emittente francofona l’ultimo vincitore di The Voice Belgique, Jérémie Makiese, per una tradizione consolidata dal 2013 tra il format olandese e RTBF.

Con gran sorpresa, anche a causa di varie sbavature nella prova delle giurie, Jérémie insieme al brano “Miss you” è passato in finale, dove ha ottenuto 59 punti dalle giurie e appena 5 dal televoto, chiudendo per la seconda volta consecutiva al 19° posto. Unica consolazione del giovane ex portiere belga è il recente raggiungimento del disco d’oro in patria per “Miss you” (equivalente a 10 mila copie vendute).

Riuscirà l’emittente VRT a riportare il Belgio ai piani alti all’Eurovision 2023 con la riesumata selezione nazionale? Dettagli ed informazioni saranno rivelati nei prossimi giorni.

I Paesi che al momento hanno confermato la partecipazione all’Eurovision 2023 in Regno Unito sono 24, ovvero: Albania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Israele (che ha già selezionato Noa Kirel), Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito (paese organizzatore dell’Eurovision 2023), San Marino, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina (vincitore dell’Eurovision 2022).