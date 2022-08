Eurovision 2023: il vincitore di “The Voice” rappresenterà la Georgia

La Georgia sarà della partita all’Eurovision Song Contest 2023, a rappresentare il Paese alla prossima edizione della kermesse, che avrà luogo a maggio nel Regno Unito, sarà il vincitore del talent show The Voice.

La TV di stato georgiana, GPB, attraverso un comunicato sul proprio sito web e sulla pagina social “Eurovision Georgia”, ha annunciato che i casting per partecipare al talent show (e potenzialmente rappresentare il Paese all’Eurovision) sono aperti da oggi fino al 20 settembre.

Sale dunque a 25 il numero dei paesi in gara all’Eurovision Song Contest, in programma a maggio (come di consueto) nel Regno Unito (secondo classificato nella scorsa edizione), che ospiterà il concorso al posto dell’Ucraina che, a causa dell’invasione da parte della Russia e della guerra in corso, non può garantire gli standard di sicurezza necessari al corretto svolgimento della manifestazione.

La Georgia all’Eurovision Song Contest

Per la Georgia si tratta della tredicesima partecipazione (quindicesima considerando il 2009, anno in cui si è ritirata a causa di una controversia sul testo del brano selezionato , e il 2020, in cui il concorso è stato cancellato a causa della pandemia da covid-19). L’esordio in gara per il Paese è stato nel 2007, con il dodicesimo posto ottenuto da Sopho Khalvashi e la sua “Visionary Dream”.

Su tredici partecipazioni effettive, la Georgia è riuscita a centrare la finale soltanto in sei occasioni, ottenendo come miglior piazzamento due noni posti conquistati nel 2010 con Sopho Nizharadze e nel 2011 con gli Eldrine. Nel 2009, per rappresentare il Paese, era stato selezionato il brano “We Don’t Wanna Put In” eseguito dai Stephane and 3G, il cui testo aveva espliciti riferimenti politici menzionando il presidente russo Vladimir Putin.

Dopo la richiesta da parte dell’EBU di modificare il testo o cambiare il brano, pena la squalifica, la televisione di stato GPB ha deciso di ritirarsi dal concorso non prendendo parte all’edizione 2009. Nel 2010 il Paese è tornato appunto in gara ottenendo il nono posto con il brano “Shine” di Sofia Nizharadze.

Lo scorso anno, a Torino, i Circus Mircus con il brano “Lock Me In” hanno mancato l’accesso in finale, venendo eliminati con il diciottesimo e ultimo posto nella seconda semifinale.