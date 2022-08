Eurovision 2023: il regolamento, cori registrati ancora consentiti

L’EBU ha pubblicato, sul sito ufficiale del concorso, il nuovo regolamento per l’Eurovision Song Contest 2023. Le nuove regole, come di consueto, sono state scritte dall’EBU (che organizza il concorso) e approvate dal Reference Group, l’organo che di fatto “amministra” il concorso.

Il regolamento sostanzialmente non è cambiato, non ci sono novità degne di nota rispetto alle passate edizioni, fatta eccezione per una: ancora una volta, come già accaduto nelle ultime due edizioni dell’Eurovision, sarà consentito alle delegazioni di usare cori registrati in modo da avere meno persone sul palco e per mantenere i brani “quanto più fedeli alla versione originale“.

Questa regola, varata nell’edizione 2021 e confermata anche per l’edizione 2022 del concorso, rimarrà in vigore anche all’Eurovision 2023. Nello specifico, l’estratto 2.2.3 del regolamento, menziona:

I cantanti principali della canzone selezionata (le “Lead Vocal(s)”) si esibiranno solo dal vivo sul palco. Eventuali supporti vocali per i Lead Vocal (i “Lead Dub”) si esibiranno solo dal vivo, sul palco o fuori dal palco .

per i Lead Vocal (i “Lead Dub”) si esibiranno . Tutti gli altri cori che eseguono armonie vocali (le “Voci di supporto”) possono esibirsi dal vivo sul palco o fuori dal palco e/o su una base conforme ai requisiti di cui al paragrafo (III) di seguito. A nessun concorrente sul palco (sia che si tratti di voce solista, doppiaggio o voce di coro o ballerini) sarà permesso di sincronizzare le labbra (riproduzione) in modo tale da far sembrare che stiano cantando tutta o la maggior parte della canzone quando in realtà non lo sono.

In sintesi, anche se sarà possibile registrare le armonie e le voci di supporto, non sarà comunque possibile cantare in playback simulando la performance dal vivo.