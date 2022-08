Eurovision 2023, ufficiali anche le conferme di Danimarca e Grecia

Si allunga la lista dei Paesi che prenderanno parte all’Eurovision 2023, in programma nel Regno Unito dopo il no dell’EBU all’Ucraina come sede, vista la perdurante situazione di guerra. Danimarca e Grecia confermano la partecipazione.

La Danimarca all’Eurovision 2023

Contestualmente all’annuncio della partecipazione, l’emittente nazionale DR ha anche confermato che sarà ancora il Dansk Melodi Grand Prix a selezionare cantante e canzone: del resto questa formula è stata usata in tutte le partecipazioni danesi dal debutto del 1957 ad oggi. Per la Danimarca lo scorso anno eliminazione in semifinale: “The show”, il brano della girlband REDDI non ha convinto né il pubblico, né le giurie.

Sono tre le vittorie per i danesi: nel 1963 con “Dansevise” di Grethe & Jorgen Ingmann; nel 2000 con la iconica “Fly on the wings of love” degli Olsen Brothers e nel 2013 con “Only teardrops” di Emmelie De Forest. Da allora però la Danimarca si è infilata in un tunnel del quale non pare intravedere l’uscita, con ben quattro eliminazioni su 8 edizioni ed appena due noni posti.

La Grecia all’Eurovision 2023

Riparte anche la Grecia, dopo l’ottimo risultato di “Die together” della greco-norvegese Amanda Tenfjord, ottava classificata sul palco di Torino.

Dopo la fine del rapporto con la Panik Records, dallo scorso anno è scattata una selezione interna, che sarà ripetuta anche in questa occasione. ERT ha aperto infatti il bando, la cui scadenza è il 9 ottobre prossimo.

In particolare, si legge:

Ogni proposta deve essere completa: cioè includere un interprete o un gruppo con un massimo di sei membri, secondo il regolamento, e anche da uno a tre brani, che non sono stati pubblicati o eseguiti fino ad oggi né in Grecia né all’estero in alcun modo, in tutto o in parte. Nella scelta della partecipazione si terrà conto anche dell’eventuale gruppo artistico a supporto dell’esecutore e delle idee (concept) per la promozione e presentazione del brano. Le proposte presentate nell’ambito del suddetto bando sono rivolte esclusivamente a ERT. Fino al completamento della procedura di valutazione, non possono essere inviate ad una selezione simile di un altro paese partecipante all’Eurovision Song Contest

Per la Grecia una sola storica vittoria, quella del 2005 con “My number one” di Helena Paparizou, la cantante svedese di famiglia greca che aveva già rappresentato il Paese nel 2001 all’interno del progetto Antique.

Molto forte fino al 2013, con 10 piazzamenti in top 10 su 11 partecipazioni (dei quali 9 consecutivi), anche la Grecia sta attraversando un momento di flessione a livello di risultati, visto che i due ultimi buoni piazzamenti sono stati preceduti da una serie di delusioni, comprese due eliminazioni in semifinale.

Verso l’Eurovision Song Contest 2023

I Paesi che hanno già confermato la partecipazione all’Eurovision 2023 sono attualmente 26 ovvero: Albania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Israele (che ha già selezionato Noa Kirel), Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Regno Unito, San Marino, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera ed Ucraina.