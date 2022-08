Eurovision 2022, due primati in classifica per “Snap” di Rosa Linn

Ad oltre quattro mesi dalla conclusione dell’Eurovision 2022 c’è una protagonista a sorpresa: è “Snap” di Rosa Linn. La canzone in gara per l’Armenia ha chiuso appena ventesima sul palco di Torino ma ha raggiunto il primo posto sia nella classifica ufficiale del Belgio di lingua fiamminga (nel Paese esistono classifiche separate fra le aree linguistiche) sia in quella delle produzioni indie del Regno Unito.

Non solo: il brano è la canzone dell’Eurovision 2022 più utilizzata su TikTok e sempre questa settimana ha superato “Brividi” per numero di streaming su Spotify diventando quindi la canzone più suonata dell’Eurovision 2022. Complessivamente ha già superato i 100 milioni di streaming su Spotify ed è nella top 10 assoluta dei singoli eurovisivi con più streaming.

Maggior successo dell’Armenia

Oltre alle due citate classifiche, “Snap” ha raggiunto la top 10 in Svizzera (4.posto), Austria (6.posto), in Irlanda (6.posto), Paesi Bassi, Norvegia e Svezia (tutte all’ottavo posto). Non irrilevante, vista la grandezza del mercato musicale, anche il quattordicesimo posto in Germania.

Nel Regno Unito, mercato tradizionalmente restio alle canzoni eurovisive, oltre al piazzamento in vetta nella chart indie fa registrare la 23. posizione: per dare un’idea, sopra a “Snap” c’è solo “Space man”, seconda e disco d’argento.

In Italia, dove aveva già fatto ingresso nelle radio, è attualmente al numero 51 della classifica Fimi, dopo essere entrata in posizione 83. Complessivamente, “Snap” è entrata in classifica in 25 paesi.

Questi numeri la consacrano come miglior successo eurovisivo dell’Armenia di sempre. Le manca ancora una certificazione, ma se l’ascesa proseguirà non è escluso che possa arrivare nei prossimi mesi.

Non c’è dubbio che sul risultato abbiano inciso molto le sonorità che richiamano ad un certo country pop molto in voga negli Stati Uniti, terra di origine del team produttivo del brano, capeggiato dalla cantautrice Tamar Kaprelian, in gara nel 2015 nel collettivo Genealogy e qui in veste anche di produttrice con la sua Nvak Academy, l’accademia per promuovere gli artisti armeni nel mondo.

I precedenti armeni nelle charts

Prima di Rosa Linn, gli altri artisti armeni hanno faticato moltissimo ad entrare in classifica. Il migliore sino all’exploit della giovane interprete era stato Aram Mp3 con la sua “Not alone”, in classifica in 11 paesi, ma in posizioni quasi sempre di retroguardia ed unico altro artista in grado di entrare in classifica in più di un paese oltre all’Armenia.