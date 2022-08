Måneskin e Video Music Awards 2022: del premio e d’altri fatti

La notizia è nota ormai ovunque: i Måneskin hanno portato a casa un premio MTV Video Music Awards 2022, quello per il miglior video alternativo (“I wanna be your slave“).

Si tratta della prima volta che l’Italia si assicura, con un qualsiasi artista, tale premio: l’occasione era stata fiutata dalla band romana, che aveva per questo deciso di viaggiare negli Stati Uniti in luogo delle esibizioni ai Reading and Leeds Festivals, nel Regno Unito.

L’esibizione dal vivo in “Supermodel”, l’ultimo singolo (che abbiamo visto anche sul palco dell’Eurovision 2022 al Pala Olimpico di Torino), ha però portato con sé una ventata di polemica.

I fatti: i 3.9 milioni di persone che hanno visto l’evento si sono ritrovati di fronte un’esibizione di quelle ben conosciute nel mondo del rock, sopra le righe. Del resto, hanno fatto il giro del web le immagini di Damiano David che lo mostrano in nudo quasi integrale alla voce fondoschiena.

La grande polemica è intervenuta nel momento in cui le inquadrature hanno iniziato ad allargarsi non di poco. Motivo: a Victoria de Angelis è scivolato il body monospalla, cosa che ha lasciato un seno scoperto (l’altro era comunque coperto da un copri-capezzolo formato cuore). Altra cosa che, talvolta, è capitata nei concerti senza scandalo alcuno.

Le inquadrature hanno iniziato ad allontanarsi, o a concentrarsi su Damiano, cosa che ha provocato moltissime reazioni piccate. Va osservato, ad ogni modo, che nella televisione americana esiste una sensibilità particolarmente alta su questo tema, che si riflette anche in alcune situazioni nelle quali testi delle canzoni qualche piccola modifica la subiscono.

Al di là del fatto legato alla bassista del gruppo di Roma, il frontman ha dichiarato:

E’ straordinario. Non ce l’aspettavamo. C’erano tanti grandi artisti in gara.

A rallegrare l’animo di Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio c’è anche un’altra notizia dall’Italia: il disco di platino raggiunto da “Supermodel”, corrispondente alle 100.000 copie con il nuovo conteggio in vigore da quest’anno.