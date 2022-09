Eurovision 2023: da oggi parte la nuova stagione eurovisiva

Il 1° settembre è la classica data X, quella che tutti aspettano in chiave Eurovision Song Contest. E c’è un motivo molto preciso, del resto.

Questa, infatti, è la data dalla quale ogni canzone può essere eleggibile al fine di aspirare alla vittoria nell’edizione 2023, che si svolgerà nel Regno Unito.

Ogni Paese può scegliere la canzone nel modo che preferisce, che sia una finale nazionale o selezioni interne, così come sistemi ibridi.

Eurovision 2023: finali nazionali

Ad oggi sono state confermate 11 vere e proprie finali nazionali, quelle di Albania, Finlandia, Francia, Georgia, Islanda, Italia, Norvegia, San Marino, Spagna, Svezia e Ucraina.

Da sottolineare alcuni particolari: il Festivali i Këngës (Albania) e il Festival di Sanremo non possono definirsi dei concorsi specifici per l’Eurovision, avendo una tradizione culturale e storica, per i rispettivi Paesi, che va molto al di là del concorso stesso.

Proprio il Festivali i Këngës e il Vidbir ucraino saranno i primi due eventi a tenersi, nel mese di dicembre: se per l’Albania questo è un classico, per l’Ucraina è un ritorno al passato, perché richiama alla memoria i casi del 2013 e 2014, quando artista e canzone furono scelti nel dicembre dei rispettivi anni precedenti.

Uno è il Paese ad aver già scelto l’artista: si tratta di Israele, che ha confermato nelle scorse settimane Noa Kirel. L’annuncio, avvenuto l’11 luglio, è stato seguito dalla precisazione della diretta interessata, che non aveva ancora preso una decisione. Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene: conferma arrivata il 10 agosto.

Eurovision 2023: una città ospitante tra sette

Per quel che riguarda la città ospitante, ce ne sono in ballo ancora sette: Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle e Sheffield.

Nelle scorse settimane è stato anche deciso che l’Ucraina avrà un posto assicurato nella finale, mantenendo la tradizione che vuole il Paese vincitore dell’anno precedente finalista automatico nell’edizione successiva.

Normalmente, la conclusione del periodo di eleggibilità delle canzoni per l’Eurovision si ha nella prima metà del mese di marzo.

L’Eurovision 2023 si tiene nel Regno Unito, secondo nel 2022 con “Space Man” di Sam Ryder, per ragioni di sicurezza, visto che attualmente non è possibile svolgerlo in Ucraina, Paese vincitore dell’edizione precedente con i Kalush Orchestra, ma in guerra contro gli invasori russi.