“Snap” di Rosa Linn nella Hot 100 Billboard, è la dodicesima canzone dell’Eurovision a riuscirci

Di due giorni fa è la notizia che ha fatto sobbalzare tutta l’area Eurovision: “Snap” di Rosa Linn, in gara quest’anno per l’Armenia, è entrata nella Hot 100 della Billboard.

Eurovision e Billboard: una retrospettiva

Si tratta della dodicesima canzone della storia del concorso a fare ingresso nella classifica più importante tra quelle in circolazione negli Stati Uniti. Di seguito l’elenco con allegato il miglior piazzamento:

Com’è possibile notare, sono appena tre i casi di canzoni vincitrici entrate nelle prime 100 posizioni della classifica americana. Si possono notare, inoltre, due linee di tendenza.

Eurovision e Billboard prima di Rosa Linn

La prima è quella degli Anni ’60 e ’70, in cui le canzoni britanniche non facevano molta fatica a sfondare di là dall’Oceano. Non era però raro vedere una certa diversificazione: è ormai famosissima la storia della conquista degli States di Domenico Modugno, che portò la canzone italiana a restare molto apprezzata per lunghissimo tempo. Nel discorso non si può non inserire “Eres tu”, il più grande successo in casa Mocedades, la cui storia merita un capitolo a parte.

Per quanto riguarda gli ABBA, va fatto notare che, negli anni della grandissima fama, di canzoni ne hanno rilasciate davvero tante. Eppure “Waterloo” è rimasta la terza più alta nella Hot 100 in tutta la loro classifica: meglio soltanto “Dancing Queen“, che fu prima per una settimana nel 1977 (a quasi dieci mesi dal rilascio), e “Take a chance on me“, che fu terza.

Particolare il caso di Gina G, che, nonostante l’ottavo posto del 1996, portò in scena quella che è di gran lunga la canzone di maggiore successo dell’edizione. Una fama, questa, tale da portarla fino negli States: nel febbraio 1997 sarebbe arrivato il 12° posto nella Hot 100, per un computo totale di 30 settimane al suo interno.

E veniamo all’evenienza più recente, che poi è anche per certi versi simile a quella di Rosa Linn. Con una differenza: se l’armena a Torino ha chiuso al 20° posto, Duncan Laurence l’Eurovision l’ha vinto con un classico senza tempo che è “Arcade”. Più di un anno dopo il successo di Tel Aviv, la canzone ha iniziato a diventare di grandissimo successo su TikTok, portando l’artista al successo americano e a una versione della canzone in coppia con Fletcher.

Va ricordato, inoltre, che proprio TikTok ha contribuito al grande successo dei Måneskin lo scorso anno. Dopo la vittoria all’Eurovision 2021, infatti, tantissimi hanno scoperto la discografia della band romana, qualcuno ha trovato la cover di “Beggin’” del 2017 e l’ha portata a livelli di popolarità più grandi sia di “Zitti e buoni“, l’entry vincente, che di “I wanna be your slave“, l’altro successo dell’album “Teatro d’ira – Vol. I”.