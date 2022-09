Eurovision 2023: presenti anche Portogallo, Malta e Islanda

Continua a definirsi il puzzle dei paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Altri tre paesi, infatti, hanno confermato la partecipazione alla prossima edizione del concorso, che si svolgerà a maggio nel Regno Unito: stiamo parlando di Portogallo, Malta e Islanda.

Portogallo

Il Portogallo, ancora una volta, si affiderà al Festival da Canção (la cui scorsa edizione è stata vinta da Maro con il brano “Saudade, saudade”). Saranno 20 i brani in concorso, di cui 16 presentati dagli autori invitati direttamente da RTP (la TV di stato portoghese), i cui nomi saranno svelati in seguito, e i restanti 4 provenienti da candidatura aperta a tutti gli artisti. La finestra per presentare i brani sarà aperta fino al 21 ottobre.

Malta

Anche Malta farà affidamento a una selezione nazionale, confermando anche per il prossimo anno il Malta Eurovision Song Contest. La prossima edizione del MESC vedrà sfidarsi in 4 quarti di finale la bellezza di 40 brani, che saranno sorteggiati e divisi in gruppi da 10 per ogni quarto. I migliori 24 brani passeranno dunque in semifinale, da cui soltanto i migliori 16 si giocheranno l’accesso all’Eurovision Song Contest.

I quarti di finale avranno luogo, a cadenza settimanale, dal 13 gennaio al 4 febbraio, per poi lasciare spazio a semifinale e finale (rispettivamente il 9 e l’11 febbraio). Da regolamento Emma Muscat, vincitrice della scorsa edizione con il brano “I am what I am”, non potrà prendere parte nuovamente al concorso. L’artista che riuscirà a vincere, oltre al diritto di rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest, riceverà un premio in denaro pari a 10mila euro.

Islanda

L’emittente islandese RÚV ha confermato la propria partecipazione all’Eurovision. Ancora una volta il paese sceglierà come proprio rappresentante il vincitore del Söngvakeppnin, il concorso che l’anno scorso ha premiato il trio delle Systur. Le selezioni sono già aperte: i candidati possono inviare le loro canzoni sul sito Web del concorso fino al 4 ottobre.

Gli artisti in gara saranno rivelati a gennaio, con la selezione dal vivo che inizierà a febbraio. In totale parteciperanno 10 artisti, che si sfideranno con due semifinali e una finale (oltre a una fase di superfinale).

Nelle semifinali saranno selezionati due brani attraverso il voto del pubblico, con un quinto finalista determinato da un salvataggio della giuria. In finale, invece, i superfinalisti saranno determinati da un voto dato al 50/50 dal pubblico e dalla giuria. Il vincitore sarà dunque determinato da un televoto finale.