Eurovision 2022: sabato 17 settembre il documentario su Rai 1 (dopo la mezzanotte)

Si chiamerà “The Sound Of Beauty – Making of” il documentario che la Rai ha realizzato per raccontare il dietro le quinte della 66° edizione dell’Eurovision Song Contest svoltasi al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio di quest’anno.

La prima visione sarà nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre, a partire dalle 00:10 circa, al termine della prima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90, lo show condotto da Amadeus dall’Arena di Verona.

La durata di questo speciale dedicato al “Making of” sarà di poco più di mezz’ora, infatti secondo la programmazione di Rai 1, è prevista tra le 00:10 e le 00:45.

Al netto di una collocazione notturna – che però può sfruttare il traino del programma precedente – c’è un filo rosso che collega lo show di Amadeus al documentario sull’Eurovision, il cui titolo richiama quello che è stato lo slogan di questa edizione.

Amadeus ha condotto gli ultimi 3 Festival di Sanremo da cui nel 2021 sono usciti trionfatori i Måneskin, poi vincitori dell’Eurovision, mentre l’Arena di Verona è stata la scenografia perfetta della struggente esibizione di Diodato sulle note di “Fai rumore” che ha fatto breccia nel cuore dell’Europa, durante il periodo pandemico, con lo show sostitutivo “Eurvision: Europe Shine a Light“.

Cosa aspettarsi dal documentario sull’Eurovision

Come dalle anticipazioni di questa estate, dovrebbe trattarsi di un “DietroFestival” elevato a livello continentale, con il racconto di ciò che le telecamere non hanno catturato sul palco di Torino questo maggio: quindi tanto backstage con i 42 protagonisti di questa edizione oltre ad interviste e altro materiale inedito.

Non sarà una prima volta in senso assoluto: nel 2021, ad esempio, NPO (e le sue due emittenti pubbliche NOS e AVROTROS) realizzarono un documentario con il dietro le quinte dell’edizione di Rotterdam.

Per scoprire il lato nascosto dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino l’appuntamento è dunque per la notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre, su Rai 1 a partire dalle 00:10, con “The Sound of Beauty: Making of“.

Seguirete questo speciale? Fateci sapere nei commenti e nella community dedicata all’Eurovision, cosa ne pensate…