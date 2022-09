L’omaggio a Raffaella Carrà: nel 2023 il suo volto sarà inciso su monete speciali da 5 euro

Per chi ama e segue l’Eurovision Song Contest, tra Italia e Spagna, la figura di Raffaella Carrà rimarrà per sempre un riferimento. Tanti sono stati gli omaggi tributatigli da quel triste 5 luglio 2021, data della sua scomparsa.

È della sera scorsa la notizia che nel 2023 la Zecca di Stato emetterà delle monete con il suo volto inciso. Se inizialmente si era pensato si sarebbe trattato di una moneta da 2 euro in edizione commemorativa – quindi emessa sul mercato e utilizzabile dai cittadini – si tratterà invece di un’edizione speciale, per collezionisti, da 5 euro.

A parlare di moneta commemorativa da 2 euro era stato Fabio Canino al “Festival della Tv” di Dogliani (Cuneo) in occasione della presentazione del suo libro – dedicato alla Carrà – “Raffabook”. Tuttavia l’Ansa ha battuto la notizia secondo la quale si tratterà di una moneta speciale, facente parte della Serie Grandi Artisti, dal puro valore nominale.

A questa serie appartiene la moneta da 5 euro con le effigie di Alberto Sordi, realizzata quest’anno. La scelta di ritrarre Raffaella Carrà su questa speciale moneta, una bronzital cupronichel, è legata ad un sondaggio riservato ai clienti del Poligrafico-Zecca di Stato che ha visto prevalere la “Raffa Nazionale” su altre grandissime donne del piccolo e grande schermo quali Anna Marchesini, Anna Magnani e Monica Vitti.

In ogni caso spetta ancora alla commissione tecnico-artistica del Ministero dell’Economia dare il via libera definitivo per la presentazione dei bozzetti, dei decreti tecnici per il conio e l’emissione. La presentazione ufficiale è attesa per il gennaio 2023 in una cerimonia dedicata.

Gli omaggi a Raffaella Carrà

La moneta commemorativa è solo l’ultimo degli omaggi in memoria dell’artista, tra Spagna e Italia. Nove giorni dopo la scomparsa della Carrà a Madrid è stata intitolata in suo nome una piazza, situata tra i numeri 43 e 45 di Calle de Fuencarral, con inaugurazione avvenuta lo scorso 6 luglio, ad un anno dalla sua dipartita.

Come non dimenticare, sempre in Spagna, la canzone “Raffaella“: presentata dai Varry Brava al Benidorm Fest 2022 con la speranza di portarla a Torino, ma sesti classificati.

In Italia si è cominciato a dedicare piazze alla Carrà a partire da Forno (MS) fino a Roma, in futuro come promesso dal sindaco Roberto Gualtieri oltre all’intitolazione del Centro di Produzione Rai di via Teulada 66 di Roma nell’aprile 2022.

L’Eurovision Song Contest 2022 ha dedicato a Raffaella Carrà – che tanto ha amato l’evento – un piccolo segmento durante la prima semifinale. Piuttosto di questo omaggio postumo sarebbe stato ancor più bello averla sul palco di Torino, come auspicato dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta.