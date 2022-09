Eurovision 2023, UK: confermata la collaborazione con TaP Music per la scelta del rappresentante

Dopo aver ottenuto un ottimo secondo posto quest’anno grazie a Sam Ryder, il Regno Unito per la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest ha riconfermato TaP Music come società di gestione e pubblicazione musicale globale.

Una vera boccata di ossigeno per una nazione che stava raccogliendo risultati deludenti un anno dietro l’altro, pur avendo una delle industrie discografiche più importanti al mondo.

La TaP Music può vantare su numerosi artisti assistiti di cui quattro campioni di vendita internazionali, ovvero: Dua Lipa, Ellie Goulding, l’irlandese Dermot Kennedy e la statunitense Lana Del Rey, oltre a Noah Cyrus, sorella minore di Miley e ad una serie di nomi emergenti del panorama indie pop e rock britannico.

Queste le parole di Rachel Ashdown, la Commisiong Editor for Entertainment della BBC, alla riconferma della TaP Music:

Siamo felicissimi che Ben Mawson e Ed Millett con il loro team a TaP possano nuovamente portare la loro esperienza e lavorare con BBC e BBC Studios per trovare il miglior rappresentate all’Eurovision 2023. Speriamo di trovare non solo un rappresentante del Regno Unito all’Eurovision, ma un artista come Sam che possa lasciare il segno nel mercato musicale globale.

Un entusiasmo che si percepisce anche da Ben Mawson e Ed Millett, i proprietari della TaP Music:

La TaP non vede l’ora di tornare a lavorare con BBC per selezionare il rappresentate britannico ad Eurovision 2023. Lo scorso anno abbiamo voluto invertire la tendenza del rendimento della BBC all’Eurovision verso qualcosa di decisamente più positivo. Ci siamo concentrati su quello che è l’Eurovision: abbiamo trovato un artista di valore, una canzone indimenticabile e un personaggio iconico quale è Sam Ryder. Siamo orgogliosi del suo risultato e quello che ha raggiunto dopo. Il 2022 sarà un risultato difficile da replicare ma amiamo le sfide. L’Eurovision 2023 nel Regno Unito è una splendida occasione per far vedere al mondo la diversità della nostra industria musicale. La nostra ricerca parte da lì.

Il Regno Unito verso l’Eurovision 2023

Il Regno Unito vanta ben 5 vittorie all’Eurovision Song Contest: l’ultima risale al 1997 con l’iconica “Love Shine a Light” dei Katrina and the Waves. Dagli anni 2000 in poi, però, si sono susseguiti tantissimi risultati disastrosi: degni di nota sono solo un quinto posto di Jade Ewen con “It’s my time” nel 2009 e il secondo posto di quest’anno di Sam Ryder con “Space Man“.

Quest’anno, inoltre, il Regno Unito avrà l’onore e l’onere di ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, in conseguenza dell’impossibilità dell’Ucraina di organizzare lo show a causa della guerra che imperversa in quei territori.

Mentre la ricerca della città è ancora in corso, la canzone “Stefania”, con la quale la band Kalush Orchestra ha vinto l’Eurovision Song Contest di quest’anno, è stata suonata il 24 agosto dalla banda della Guardia Scozzese in occasione della celebrazione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.