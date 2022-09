Eurovision 2023, la Slovenia prenderà parte alla kermesse

Qualche settimana dopo la Serbia, anche la Slovenia conferma la partecipazione all’Eurovision 2023 nel Regno Unito. La notizia arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Eurovision Slovenia, dichiarando la decisione fatta dall’emittente RTVSLO.

Una decisione che viene rilasciata il 15 settembre, che è ovvero l’ultimo giorno utile per confermare provvisoriamente ad EBU la partecipazione all’Eurovision Song Contest (la data ultima per ritirarsi senza sanzioni è l’11 ottobre).

Nell’annuncio non è stato specificato nulla in merito alle modalità di selezione del prossimo partecipante sloveno, ma appare scontato che il Paese confinante con l’Italia si affiderà nuovamente all’Evrovizijska Melodija, abbreviato in EMA.

L’obiettivo della Slovenia è quello di ritornare in finale a distanza di tre anni dall’ultima volta, grazie al duo Zala Kralj & Gasper Santl ed al brano “Sebi”, quindicesimi a Tel Aviv. All’Eurovision 2022 a Torino la Slovenia è stata rappresentata dalla giovanissima band Last Pizza Slice (abbreviato in LPS) con il brano dalle atmosfere retrò “Disko”, che purtroppo ha chiuso all’ultimo posto in semifinale con appena 15 punti (salvandosi dagli zero punti al televoto solo grazie alla vicina Croazia).

Con 28 partecipazioni all’attivo, la Slovenia è il Paese dell’ex Yugoslavia con il maggior numero di partecipazioni, con una top 10 raggiunta nel 1995 e nel 2001, e dall’introduzione delle semifinali è riuscita a qualificarsi per appena sei volte, non andando mai oltre il 13° posto.

Verso l’Eurovision 2023

Come già detto, il 15 settembre è di fatto l’ultima data per confermare la propria partecipazione all’Eurovision all’EBU, ma al momento solo 31 Paesi hanno confermato la partecipazione dichiarandolo. Non c’è da preoccuparsi però, è verosimile che i rimanenti nove che hanno preso parte all’Eurovision 2022 abbiano deciso di rilasciare informazioni a tempo debito. Basti pensare ad esempio che Paesi come Croazia e Australia (che non hanno ancora confermato), avessero detto contratti che li legavano all’Eurovision fino al 2023, dunque è di fatto scontata la loro partecipazione.

Questi Paesi che hanno confermato al momento sono: Albania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina.

L’Eurovision 2023 sarà unico nel suo genere, dal momento che sarà il primo dal 1980 a non essere organizzato nel Paese che ha vinto l’ultima edizione, ovvero l’Ucraina dei Kalush Orchestra con il brano “Stefania”. L’EBU infatti non ha ritenuto sicura la possibilità di organizzare la kermesse internazionale in Ucraina, nazione vincitrice dell’Eurovision 2022, per via della guerra che imperversa dallo scorso febbraio. Lo scorso luglio è stato dunque annunciato che l’Eurovision 2023 si terrà in Regno Unito, secondo classificato nell’edizione torinese con Sam Ryder e la sua “Spaceman”, e ad oggi restiamo in attesa di scoprire quale delle sette città finaliste (Glasgow, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Leeds, Sheffield) sarà la prescelta per quella che sarà la nona edizione inglese.

È inoltre necessario ricordare che lo show realizzato presenterà ugualmente delle tinte ucraine, e che la BBC realizzerà lo show insieme all’emittente ucraina UA:PBC.