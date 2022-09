Junior Eurovision 2022: Zlata Dzyunka rappresenterà l’Ucraina con il brano “Nezlamna”

Svelata la prima canzone che sarà in gara allo Junior Eurovision 2022, che si terrà a Yerevan (Armenia) l’11 dicembre e che in Italia sarà trasmesso, per la prima volta nella storia della competizione, in diretta su Rai 1. Il primo brano noto per la competizione musicale europea per bambini è “Nezlamna”(Infrangibile) interpretato da Zlata Dzyunka, in rappresentanza dell’Ucraina, Paese campione in carica all’Eurovision Song Contest, trionfatore quest’anno a Torino.

In uno spettacolo condotto da Timur Miroshnychenko questo pomeriggio, sono state proposte i videoclip delle 5 canzoni che sono giunte nella finale di questa selezione ucraina per lo Junior Eurovision 2022. A determinare il vincitore è stata il mix di giurie e voto online. Questo l’esito finale:

Zlata Dzyunka – “Nezlamna” con 9 punti Sofia Artemenko & DJ Polinka – “Zamovlyannya” con 9 punti Darya Rebrova – “Paporoti kvitka” con 6 punti Diana Stasiuk – “We are the Future” con 3 punti Elizaveta Petruk – “Pisnya pro Lelechat” con 3 punti

L’ex aequo raggiunto dalla vincitrice e dall’unico duo in gara è stato poi risolto dalla giuria costituita da tre membri: Khrystyna Solovyy, Myroslava Saliy e Anzhelika Rudnystka. I giurati, infatti, sono stati richiamati per esprimere la propria preferenza fra le due canzoni e hanno sancito la vittoria, per 2 voti a 1, di Zlata Dzyunka, che dunque volerà a Yerevan per rappresentare l’Ucraina allo Junior Eurovision 2022.

L’Ucraina verso lo Junior Eurovision 2022

L’Ucraina ha debuttato allo Junior Eurovisio Song Contest nel 2006 e da quell’anno ha sempre preso parte alla manifestazione. Ha vinto la competizione solo nel 2012, ma l’ha ospitata a Kyiv due volte: nel 2013, l’anno dopo l’unica vittoria, e anche nel 2009. Lo scorso anno Olena Usenko ha guadagnato per l’Ucraina un ottimo sesto posto nella competizione di Parigi.