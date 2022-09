Eurovision 2023: la Polonia sarà in gara e rilancia la finale nazionale

Anche la Polonia sarà in gara all’Eurovision 2023 che si terrà nel Regno Unito il prossimo maggio. La conferma ufficiale è arrivata quest’oggi dalla TVP, l’emittente pubblica polacca.

La presenza del Paese in gara era data quasi per scontata, dato che la stessa Polonia si era offerta di ospitare l’Eurovision 2023, qualora la vicina Ucraina, a cui spettava di diritto l’organizzazione dell’evento dopo aver vinto a Torino quest’anno, non fosse stata in grado.

Tuttavia, l’EBU, dopo aver appurato che l’Ucraina, a causa della guerra in corso, non era in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza, ha preferito affidarsi al Regno Unito, che quest’anno è arrivato al secondo posto e che ha ospitato più volte la manifestazione musicale anche quando il Paese campione in carica non era in grado di farlo.

La notizia di più grande rilievo è data comunque dalla conferma di una finale nazionale, di cui la TVP si servirà per eleggere il rappresentante della Polonia all’Eurovision 2023.

L’emittente polacca, infatti, ha aperto il periodo di iscrizioni e gli artisti che intendono partecipare hanno tempo fino al 15 gennaio per sottoporre la propria canzone. Di tutte le proposte avanzate, non più di 10 canzoni saranno ammesse alla finale nazionale del 26 febbraio, che si comporrà di due round:

Primo round: il mix di giuria e televoto decreterà le tre canzoni che avranno accesso al secondo round.

il mix di giuria e televoto decreterà le tre canzoni che avranno accesso al secondo round. Secondo round: durante il secondo round i voti precedenti saranno azzerati, ma sempre il mix di giuria e televoto determinerà il vincitore e chi rappresenterà la Polonia all’Eurovision 2023. In caso di parità, sarà la giuria ad eleggere il vincitore finale.

L’appuntamento è ora al 25 gennaio quando saranno annunciati i finalisti che prenderanno parte allo show del 26 febbraio.

La Polonia verso l’Eurovision 2023

La Polonia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1994 e vanta 24 partecipazioni. Non ha mai vinto la competizione e il suo miglior risultato è il secondo posto ottenuto proprio nell’anno del debutto.

Dall’introduzione delle semifinali nel 2004, la Polonia si è qualificata si è qualificata 7 volte su 16 per la finale. Quest’anno a Torino, il polacco Ochman con la sua “River” ha conquistato il dodicesimo posto.