Eurovision, Alla Pugacheva “Primadonna”: si schiera contro Putin e la guerra

Si allunga la lista degli ex partecipanti all’Eurovision russi che si dissociano da Putin. Stavolta tocca ad Alla Pugacheva, che rappresentò la Russia nel 1997 sul palco di Dublino con l’iconica (e molto sovietica) “Primadonna”, che chiuse appena quindicesima

Non si tratta di un’artista qualsiasi, ma della cantante più famosa dell’Unione Sovietica pre-dissoluzione, 73 anni e 250 milioni di dischi venduti in oltre 55 anni di carriera, la cui popolarità in Russia potrebbe essere paragonata, per dare un’idea, a quella di Mina in Italia. Fra l’altro fu protagonista anche di una fugace ospitata – a notte fonda – al Festival di Sanremo del 1987.

Da sempre vicinissima alla Federazione Russa e appartenente alla stessa generazione del presidente russo Vladimir Putin, che più volte l’ha insignita di premi e riconoscimenti, fra i quali il prestigioso “artista sovietico del popolo”, Pugacheva un tempo è stata sposata con Filip Kirkorov, santone della musica russa (schierato apertamente con Putin e per questo già messo al bando da diversi Paesi), mentre oggi suo marito è il più giovane comico Maxim Galkin (in Italia noto come il “Massimo Galcini” di Ciao 2021).

Allo scoppio della guerra, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i due decisero di fuggire dalla Russia rifugiandosi in Israele. Pugacheva aveva seguito Galkin, che era stato fra i primi a condannare l’aggressione, tanto che nei giorni scorsi il ministero della Giustizia russo lo ha iscritto nel ruolo degli “agenti stranieri”, quindi sostanzialmente delle spie, accusandolo di prendere soldi dagli ucraini.

Pugacheva, che sin qui era rimasta in silenzio, dopo questa decisione del Governo russo è uscita allo scoperto, chiedendo a sua volta di essere iscritta nell’elenco degli agenti stranieri.

Una mossa molto coraggiosa perché Pugacheva è molto amata dalla popolazione russa più anziana, tradizionalmente sostenitrice del Cremlino.

La cantante ha definito il marito

Un autentico ed incorruttibile patriota che vuole che la sua patria prosperi e viva in pace e desidera finiscano le morti dei nostri ragazzi per obiettivi illusori, che stanno rendendo il nostro Paese un paria.

La dichiarazione ha un peso ancora più grande se si considera che mentre Galkin è tuttora all’estero, Pugacheva è invece tornata a Mosca con i figli.

La lista degli oppositori di Putin

Alla Pugacheva si unisce dunque in questa battaglia contro Putin e l’invasione dell’Ucraina ad altre eurostars come Manizha, che rischia anche il carcere, i Little Big, che si sono rifugiati negli Stati Uniti dopo aver criticato pubblicamente il leader russo e altri come Sergey Lazarev e Peter Nalitch.

Oltre ad Ivan Urgant, già conduttore dell’Eurovision 2009 e anima del più popolare show russo e delle due parodie “Ciao 2020” e “Ciao 2021”, il cui programma è stato immediatamente sospeso.

Non tutti però la pensano così ed anzi, altri artisti eurovisivi russi avevano anche preso parte all’evento di propaganda organizzato da Putin al Luzhniki Stadium di Mosca: fra loro Polina Gagarina, Dima Bilan, la bielorussa in gara per la Russia nel 2006 Natalya Podolskaya e Yulia Volkova delle t.A.T.u (mentre la compagna del duo Lena Katina ha condannato l’aggressione).