Eurovision 2022, “Snap” di Rosa Linn nella Top 10 dell’airplay europeo e disco d’oro

Continua l’incredibile escalation di risultati per “Snap” di Rosa Linn, la canzone che ha rappresentato l’Armenia all’Eurovision 2022.

Il dato di questa settimana è l’ingresso nella Top 10 dei brani più suonati dalle radio europee. Attualmente si trova al settimo posto ed ha guadagnato ben 32 posizioni rispetto alla scorsa settimana, quella di ingresso in classifica. La chart di riferimento è Eurotop 44, la più completa a livello continentale.

Si tratta in assoluto del primo brano armeno – non solo eurovisivo, ma in assoluto- a riuscire in questa impresa. Un record importante considerato che la canzone appartiene ad un mercato piuttosto lontano dal mainstream, anche eurovisivo e oltretutto è una produzione indipendente.

E’ arrivata nel frattempo anche la certificazione che le mancava: il brano infatti, con i soli streaming (4 milioni) è arrivato il disco d’oro in Svezia.

Non solo. La classifica dei downloads europei vede al momento “Snap” di Rosa Linn in posizione 23 (tredicesimo brano europeo), con 16 posizioni guadagnate in una settimana, l’ottava in classifica secondo APC Chart, la classifica che raccoglie vendite e downloads in 31 paesi europei (ad oggi non esiste più una classifica “ufficiale” continentale e Billboard non compila più quella europea).

Molto probabile, quindi che se prosegua su questi ritmi, possa entrare in Top 10 entro un paio di settimane.

Gli altri primati

“Snap”, appena ventesima a Torino, aveva conquistato nelle scorse settimane due primati in classifica, in Belgio nella parte fiamminga (dove è ancora saldamente in vetta) e nella classifica indie del Regno Unito.

In questa settimana è salita al quarto posto nei Paesi Bassi ed in Israele e complessivamente ha raggiunto la top 10 anche in Austria (sesto posto), Irlanda (sesto), Svizzera (quarto), Norvegia (ottavo) e Svezia (ottavo).

La canzone aveva poi fatto il suo ingresso nella Hot 100 di Billboard, sia pure in posizioni di retroguardia.