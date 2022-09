Eurovision 2022, Sophie and the Giants: “L’esperienza migliore della vita”

Continua a riecheggiare nell’aria il suono della bellezza, e cioè quello dell’Eurovision 2022 di Torino andato in scena dal 10 al 14 maggio scorsi.

Con la macchina del tempo, in particolare, si ritorna indietro alla prima semifinale, quella del 10 maggio, in cui l’interval act ha dato modo all’Italia e all’Europa di conoscere meglio numerosi artisti. Tra questi, i Sophie and the Giants.

Eurovision 2022, l’esperienza di una vita

La frontwoman, Sophie Scott, da cui peraltro discende il nome della band stessa, ha parlato proprio dell’esperienza torinese a RTL 102.5. Ricordando la presentazione proprio al Pala Olimpico del singolo “Golden Nights“, con (anche) Dardust e Benny Benassi, sono arrivate parole benemerite per il concorso:

È stata la migliore esperienza della mia vita. Terrificante a tratti, c’era molto fuoco, acqua e tante persone. Lo guardo fin da bambina.

Sophie and the Giants e l’Italia

Per poi passare, ai microfoni del programma “The Flight” con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto, a un quadro più generalizzato del suo amore per l’Italia:

Adoro tutto dell’Italia. Sono qui per la Milano Fashion Week. Non sono mai stata un’amante della moda, ma adesso è molto interessante per me. Con la mia musica adesso mi sento parte di ciò, ora ho il mio stile. Ascolto la musica italiana, la radio. C’è della musica italiana che mi piace. Ho provato ad imparare l’italiano, ma sono molto lenta nel farlo.

Le è comunque rimasta qualche incertezza circa le reazioni del pubblico nostrano, anche se l’esperienza vissuta in Piemonte dovrebbe tranquillizzarla in tal senso, dato che è stata una performance molto ben accolta.