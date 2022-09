Junior Eurovision 2022: per i Paesi Bassi c’è Luna con “La Festa”

Sarà Luna con il brano “La Festa” a rappresentare i Paesi Bassi allo Junior Eurovision 2022, che si terrà l’11 dicembre a Yerevan, nella capitale armena, e che sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Proprio ieri sera, si è tenuta la finale dello Junior Songfestival, con cui è stato definito il rappresentante olandese alla competizione musicale per bambini più importante d’Europa.

A sfidarsi quattro canzoni e al termine di tutte le esibizioni il mix di televoto, giuria degli adulti e giuria dei bambini ha decretato la vittoria della piccola Luna con il massimo dei punti. Di seguito la classifica finale:

Luna con “La Festa”- 36 punti MixedUp con “It Doesn’t Matter”- 30 punti High5 con “Because I Know”- 27 punti Infinity con “Never Ever”- 24 punti

Il brano “La Festa” è in lingua olandese e inglese, nonostante il titolo in italiano. Sono comunque presenti anche altre parole nella nostra lingua: la giovane olandese invita tutti a partecipare alla sua festa perché sarà “bellissimo” e tutto sarà “perfetto”.

Sia fra i conduttori che nelle giurie erano presenti personalità molto note al mondo eurovisivo. Al timone della selezione olandese per lo Junior Eurovision 2022 c’erano Matheu, rappresentante dei Paesi Bassi allo Junior Eurovision 2018, e Stefania, che ha gareggiato, sempre per i Paesi Bassi, allo Junior Eurovision 2016, ma è stata anche protagonista dell’Eurovision 2021, quando nell’anno del trionfo dei Måneskin, era in gara a difendere i colori della Grecia, avendo doppia cittadinanza.

Nella giuria degli adulti era presente Chantal Janzen, conduttrice dell’Eurovison 2021 di Rotterdam mentre nella giuria dei bambini c’era Ayana, che ha rappresentato il proprio Paese allo Junior Eurovision dello scorso anno.

I Paesi Bassi verso lo Junior Eurovision 2022

I Paesi Bassi partecipano ininterrottamente allo Junior Eurovision Song Contest dall’anno in cui è stata lanciata la competizione musicale, ovvero dal 2003. Gli olandesi hanno vinto la competizione solo nel 2009, ma l’hanno ospitata per ben due volte: nel 2007 a Rotterdam e nel 2012 ad Amsterdam. Lo scorso anno, allo Junior Eurovision 2021 di Parigi, la rappresentante olandese Ayana si è classificata al diciannovesimo e ultimo posto. Allo Junior Eurovision 2022 Luna proverà, dunque, a rilanciare il suo Paese nelle posizioni alte della classifica.