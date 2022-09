Junior Eurovision 2022: la Polonia sceglie “To The Moon” di Laura Bączkiewicz

Un fine settimana all’insegna dello Junior Eurovision 2022 quello trascorso: dopo i Paesi Bassi, anche la Polonia ha eletto il proprio rappresentante alla kermesse musicale per bambini che sarà di scena a Yerevan l’11 dicembre. Nella finale del processo di selezione polacco per lo Junior Eurovision 2022 a trionfare è stata Laura Bączkiewicz, con il brano “To The Moon”, che ha staccato, dunque, il biglietto per Yerevan. La finale della selezione polacca si è articolata di due momenti:

Nel primo round, i quattro piccoli artisti giunti in finale hanno dovuto proporre una cover a loro scelta e il mix di giuria e televoto ha decretato chi far passare alla Super Final. Nella Super Final, i due artisti rimasti in gara hanno proposto la propria entry per lo Junior Eurovision 2022 e a trionfare è stata proprio Laura Bączkiewicz che ha ricevuto il massimo consenso sia della giuria che del pubblico, superando il rivale Alexander Malag che aveva proposto “On My Way”.

La conduzione dell’evento è stata affidata ad Aleksander Sikora, che ha presentato anche lo Junior Eurovision 2019 tenutosi proprio in Polonia. Presenti in studio anche Rafał Brzozowski, rappresentante della Polonia all’Eurovision 2021 e conduttore dello Junior Eurovision 2020, tenutosi anche quest’ultimo in Polonia, e Viki Gabor, vincitrice dello Junior Eurovision 2019.

La Polonia verso lo Junior Eurovision 2022

La Polonia ha preso parte al primo Junior Eurovision Song Contest nel 2003, ma è solo dal 2016 che partecipa costantemente. Ha vinto la competizione per ben due volte, nel 2018 e nel 2019, ospitandola quindi nel 2019 e nel 2020, rispettivamente a Gliwice e a Varsavia. Lo scorso anno Sara James con “Somebody” ha conquistato il secondo posto per il suo Paese. Toccherà a Laura Bączkiewicz cercare di ottenere un altro brillante risultato.