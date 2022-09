Junior Eurovision 2022, rivelati logo e slogan. 16 i Paesi in gara

Dopo diverse settimane di silenzio, sono stati rivelati finalmente lo slogan ed il logo ufficiale dello Junior Eurovision 2022 che si terrà tra poco più di due mesi a Yerevan, in Armenia.

“Spin the Magic” è lo slogan scelto dalla commissione creativa di ARMTV, rivelata tramite un video pubblicato sui canali social dello Junior Eurovision 2022 poco più di un’ora fa. Il logo sarà uno dei giocattoli più antichi del mondo: una trottola (di cui l’Armenia è una gran produttrice) decorata con motivi geometrici. Dominano tonalità sul blu scuro (analogamente ai loghi del 2020 e 2021) con tracce luminose di blu, arancio e rosso (i colori della bandiera dell’Armenia).

Questa la spiegazione di ARMTV celata dietro a tali scelte artistiche:

Quest’anno, lo Junior Eurovision ritorna festeggiando la sua ventesima rivoluzione attorno al sole, in un vortice di entusiasmo che non finisce portando gioia e divertimento ai giovanissimi. Per simboleggiare questo, gli organizzatori hanno scelto un giocattolo riconosciuto a livello internazionale per mettere in evidenza il branding del concorso: una trottola.

Sarà dunque questo lo slogan ed il logo che introdurranno i Paesi in gara allo Junior Eurovision 2022, di cui tuttavia ad oggi si conosce davvero poco, ad esempio non ci sono informazioni su chi sarà il Produttore Esecutivo o chi si occuperà della regia, né si sa chi presenterà il concorso per ragazzi, ma è probabile che tutte queste informazioni giungeranno nelle prossime settimane.

I Paesi partecipanti allo Junior Eurovision 2022

Sempre oggi sono stati ufficializzati i Paesi che parteciperanno alla ventesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest. Come già annunciato lo scorso mese, ritorna in gara il Regno Unito a distanza di diciassette anni con il debutto della BBC (dal momento che le prime tre partecipazioni del Regno Unito erano state curate da ITV, emittente privata membro di EBU), a fronte di ben quattro nazioni ritirate, per un totale di 16 Paesi partecipanti: Albania (RTSH), Armenia (ARMTV), Francia (France TV), Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Italia (RAI), Kazakistan (Khabar Agency), Macedonia del Nord (MKRTV), Malta (PBS), Paesi Bassi (AVROTROS), Polonia (TVP), Portogallo (RTP), Regno Unito (BBC), Serbia (RTS), Spagna (TVE) e Ucraina (UA:PBC).

Tra i ritiri ci sono quello della Russia, che essendo stata espulsa dall’EBU non può di fatto partecipare a nessun tipo di iniziativa relativa ad EBU, quello della Germania che ha preso un anno di pausa a causa delle restrizioni di viaggio del Paese verso l’Armenia, quello della Bulgaria (ritiratasi presumibilmente per bassi ascolti e per scarso interesse) e ultimo ma non d’importanza quello dell’Azerbaigian, ritiratosi a causa delle tensioni con l’Armenia, peraltro recentemente riacutizzatesi

Lo Junior Eurovision 2022 si terrà domenica 11 dicembre a Yerevan, la capitale dell’Armenia, a seguito della vittoria della giovanissima Maléna lo scorso anno a Parigi con “Qami qami”, a distanza di undici anni dall’ultima vittoria nel 2010. Maléna è stata inoltre ospite dell’Eurovision 2022 tenutosi a Torino, dove ha lanciato il primo teaser dello Junior Eurovision 2022.

L’Italia parteciperà per l’ottava volta, e per la prima volta trasmetterà l’evento su Rai Uno, dopo averlo trasmesso per anni su Rai Gulp. All’ultimo Junior Eurovision Song Contest, l’Italia si è piazzata al decimo posto su 19 partecipanti, con 107 punti con il brano “Specchio (Mirror on the wall)” cantato da Elisabetta Lizza.

Tra i Paesi partecipanti al momento si conoscono tre brani – quelli di Ucraina, Polonia e Paesi Bassi, cantati rispettivamente da Zlata Dzjun’ka, Laura Bączkiewicz e Luna – e sette cantanti in gara (oltre alle giovani interpreti dei brani precedentemente menzionati, si conoscono Nicolas Alves del Portogallo, Mariam Bigvava della Georgia, Lara Trpčeska & Irina Davidovska dalla Macedonia del Nord e David Charlin dal Kazakistan).