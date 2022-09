Città ospitante Eurovision 2023: è corsa a due tra Glasgow e Liverpool

La più grande città di Scozia contro la terra che ha dato al mondo i Beatles. Glasgow e Liverpool: sono queste le due città candidate rimaste per ospitare l’Eurovision 2023.

Eurovision 2023: Glasgow contro Liverpool

Pochi minuti fa, dopo numerose anticipazioni della mattina che annunciavano entro poche ore la comunicazione dell’aggiornamento, è arrivata la nota ufficiale del sito della manifestazione.

Finisce qui, dunque, la corsa di Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle e Sheffield. E resta in piedi una sostanziale sfida tra Scozia e Inghilterra, con la città di Glasgow che fin dall’inizio è stata indicata come favorita numero uno per ospitare il concorso.

Eurovision 2023: le dichiarazioni

Queste le parole di Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision:

L’EBU intende ringraziare calorosamente tutte le 7 città britanniche che hanno messo questo grande sforzo ed entusiasmo nelle loro candidature per organizzare l’Eurovision Song Contest dell’anno prossimo facendo le veci dell’Ucraina. Apprezziamo molto la loro cooperazione e la qualità e la creatività di tutte le proposte ricevute. L’Eurovision Song Contest è la più complessa produzione TV del mondo, con specifiche richieste logistiche per ospitare circa 40 delegazioni e migliaia di persone tra staff, volontari, stampa e fan. Confidiamo che le nostre due città finaliste siano le migliori per far fronte a questa sfida e per guardare avanti e continuare le nostre discussioni per scegliere quella che ospiterà il più grande show musicale del mondo nel prossimo maggio.

La decisione finale, si legge, verrà effettuata nelle prossime settimane.

Su toni simili è Phil Harrold, il capo del comitato di selezione della città ospitante per la BBC:

Grazie a tutte le 7 città nel Regno Unito che hanno dimostrato quale entusiasmo e passione per l’Eurovision esiste attraverso il Paese. Siamo incredibilmente impressionati dalla qualità e creatività di tutte le candidature, in quello che è stato un field altamente competitivo. L’Eurovision Song Contest è un evento molto complesso e Liverpool e Glasgow hanno l’offerta complessiva più forte; continueremo le nostre discussioni con loro per determinare la città ospitante.

Eurovision 2023: le due città nella storia

Siamo determinati a fare dell’Eurovision 2023 un evento che rifletta sia la posizione di vincitrice dell’Ucraina che qualcosa a cui tutto il Regno Unito possa partecipare.

Glasgow è stata nominata Città della Musica dall’UNESCO nel 2008, a causa del fatto che qui vengono ospitati circa 130 eventi ogni settimana, più che in qualunque altro posto in Scozia (e in fatto di tradizione la musica scozzese primeggia su parecchie altre). La proposta è legata all’OVO Hydro Arena, che ha ospitato le riprese del film Netflix “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”. Di Glasgow è Lulu, vincitrice nel 1969 con “Boom bang-a-bang”.

Liverpool, come già detto, è fondamentalmente famosa in chiave musicale per una grandissima ragione: i Beatles, alias John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Anche questa è Città della Musica UNESCO (2015) e sono tanti gli artisti venuti da qui. È di Liverpool la seconda classificata all’Eurovision 1993, Sonia.

Le due città, Glasgow in particolare, sono anche le preferite dai nostri lettori, in un sondaggio lanciato nelle scorse settimane sul nostro canale Telegram (nell’immagine che precede questo paragrafo, i risultati).