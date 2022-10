Eurovision 2022: “Brividi” di Mahmood e Blanco è sesto disco di platino

A poco più di otto mesi dalla prima esecuzione e a cinque dall’Eurovision 2022, arriva il sesto disco di platino per “Brividi” di Mahmood e Blanco.

Il sesto platino di “Brividi”

La canzone, che ha vinto l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, è poi passata sul palco del Pala Olimpico di Torino per rappresentare l’Italia nell’Eurovision Song Contest di casa. Mahmood e Blanco, che si sono esibiti per noni, hanno concluso la manifestazione al sesto posto.

Per l’artista milanese si è trattato della seconda partecipazione, dopo il secondo gradino del podio colto con “Soldi” a Tel Aviv 2019, mentre per il bresciano, dalla carriera ancora molto giovane, si è rivelata essere la prima esperienza nel contesto più grande d’Europa e non solo.

Questa certificazione corrisponde alle 600.000 copie vendute, con le variazioni introdotte quest’anno dalla FIMI.

Il successo di Blanco

Per Blanco, a livello di vendite, il 2022 continua a confermarsi estremamente fortunato, visto che molto di recente anche l’album “Blu celeste” è arrivato a raccogliere sei dischi di platino.

E proprio l’omonimo singolo, contemporaneamente a “Brividi”, va a collocarsi nella certificazione triplo platino. Tanto per non farsi mancare nulla, “Nostalgia”, l’ultimo singolo dell’artista pubblicato lo scorso 3 giugno, è arrivato al doppio platino.

Eurovision: certificazioni oltre l’Italia

A livello di Eurovision 2022, c’è un’altra canzone che la scorsa settimana ha raggiunto un riconoscimento in Italia: è “Snap” di Rosa Linn (Armenia, 20° posto in finale), diventata disco d’oro poco prima che venisse ufficializzata l’uscita della versione con una collaborazione dell’italiano Alfa.

Di seguito il resoconto della discografia dei due artisti che hanno portato in alto il tricolore in quel di Torino.

Mahmood

Album

Ghettolimpo (2021) – Platino

Gioventù bruciata (2019) – Platino

Singoli

Brividi (2022) – con Blanco – Sestuplo platino

Soldi (2019) – Quadruplo platino (+ doppio platino in Spagna, oro in Francia, Grecia e Polonia)

Calipso (2019) – con Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra – Quadruplo platino

Barrio (2019) – Doppio platino

Rapide (2020) -Doppio platino

Dorado (2020) – con Sfera Ebbasta e Feid – Doppio platino

Inuyasha (2021) – Platino

Rubini (2021) – con Elisa – Platino

Gioventù bruciata (2018) – Oro

Moonlight popolare (2020) – con Massimo Pericolo – Oro

Klan (2021) – Oro

Blanco

Album

Blu celeste (2021) – Sestuplo platino

Singoli

Sanremo 2022

Va sottolineato anche come l’edizione 2022 del Festival di Sanremo sia stata fortunatissima dal punto di vista delle vendite. Andiamo a riepilogare l’enorme successo del terzo Teatro Ariston di Amadeus, che ci si augura sia buon viatico sia per l’edizione 2023 (e, visti i nomi in circolazione, potrebbe anche succedere) che per la conseguente scelta del rappresentante italiano nell’Eurovision del Regno Unito.